2019年01月05日 04:10 中國時報 鈕則勳

日前吳澧培、李遠哲等4位獨派大老以公開信勸蔡英文不要再選2020年總統，時間點恰好是大陸國家主席習近平發表「習五條」的隔天，兩方人馬接連出牌使小英陷入內外夾擊的險境。特別是獨派逼宮態勢又急又猛，小英是否能化險為夷？情勢看來不容樂觀。

首先，獨派大老逼宮當然有其策略考量。地方選舉民進黨大敗，小英勢必「跛鴨」，權力更形式微，獨派大老適時出手，當然想趁蔡選項愈來愈少之際，向其要索更多的權力資源。而蔡英文及民進黨在九合一選舉大敗後，想要在明年總統大選獲勝，僅剩1年的時間，就現今態勢觀察，幾乎是不可能的任務。與其「跳船」逃生，還不如盡快換個「船長」，或許還有一線生機，這也是獨派大老的考量。

但只要求蔡讓位而沒有個繼任者的想像，逼宮當然變得索然無味，是以獨派大老們會大動作發表公開信，心中應早有鎖定的「繼任首選」，而賴清德的可能性當然最高。畢竟賴擔任閣揆的這一年多裡，不僅沒有累積更多的政治能量及支持度，反而變成了蔡英文施政不力的擋火牆與替罪羊，灰頭土臉、得不償失，這股怒氣當然可能成為賴競逐大位的驅動引擎。

就算獨派大老公開信的動作沒有和賴清德合作或是賴的授意，但這四大老想藉此「押寶」在賴身上，來賺個順水人情，也是符合邏輯的。特別是民進黨各派系在敗選後都噤聲不語、保持低調沉潛的當下，獨派高分貝的逼宮，也能成為派系動員的操兵戰法，在黨權即將換屆交替時爭取戰略位置。

但就算獨派心裡有如意算盤，坦白說，這次的逼宮操作卻予人有「得了便宜還賣乖」的惡感。畢竟蔡英文及民進黨選舉慘敗的原因之一，不就是獨派持續箝制小英，讓她無法跳脫狹隘意識形態之故，獨派不思檢討，反而板起臉、法相莊嚴地來數落小英的不是，是否太不顧江湖道義？而且公開信的內容完全立基於偏狹的意識形態，背離多數民眾希望小英調整兩岸政策的主流民意，但獨派大老們卻以主流民意自居，和社會脈動脫節的程度令人瞠目結舌。

基於此，獨派的逼宮當然有站不住腳的地方，所以小英以「誰要選、誰不選，不是誰說了算」頗不留情地回應，而黨內立委也多有挺小英的論述，看似逼宮危機有暫時緩解的可能。即便如此，未必顯示小英連任就能倒吃甘蔗，畢竟變數太多，從黨主席改選、黨內初選機制、賴清德的動向、派系合縱連橫、立委布局、蠢蠢欲動的阿扁等，已卸任黨主席的小英對這些變數多已無力掌控，又怎有餘力在有限的時間裡彌補施政的盲點，特別是兩岸關係及經濟？稍一不慎，任一變數都可能成為壓垮小英執政的最後一根稻草，獨派的逼宮或許只是小菜一碟而已！（作者為中國文化大學廣告學系教授兼系主任）

(中國時報)