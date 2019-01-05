蔡總統未從敗選中醒悟

2019年01月05日 04:10 中國時報 尹啟銘

蔡總統在「新年談話」中針對兩岸關係提出「四個必須、三道防護網」，顯示她並未從九合一選舉大敗中覺悟到：人民所要的必須是更好的生活、更好的經濟。

執政兩年多來，蔡政府始終把政治鬥爭列為最優先，把人民的聲音置諸腦後，在蔡總統的心裡似乎完全喪失了「民為貴，社稷次之，君為輕」的思維。才執政兩年，去年6月在國際券商大會致詞時，蔡總統竟說出「台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態」令人匪夷所思的話，原來蔡總統一直穿著虛幻的國王新衣。

馬政府執政期間，民進黨一直批評馬政府是傾中賣台。但2017年台灣出口成長13.2%，對大陸出口成長20.4%，換言之，來自於對大陸出口成長的貢獻率高達41%，2018年前10個月更增至42%，蔡政府任內所謂的傾中更為嚴重。

反觀蔡政府揮灑大錢極力鼓吹的新南向政策，2017年對新南向18國出口出現曇花一現的成長14.4%後，去年前10個月迅速降為3%；倒是進口成長2017年高達16.9%，去年前10個月續成長11.9%，看來新南向的結果是在圖利對方。若進一步分析自新南向18國進口的產品，煤、石油氣、油品等含碳汙染物2017年成長近38%，去年前10月亦成長22%，顯示新南向的另一成果是在汙染台灣。

蔡總統執政快3年了，證明了她所高舉的主張「從世界走向大陸」是死胡同一條。蔡政府執政迄今，僅與邦交國史瓦帝尼王國完成經濟合作協定，該國占台灣出口是微不足道的0.002%；同期間因斷交而中止的經合協定就有巴拿馬、薩爾瓦多，證明了同時走向大陸和世界才是在全球化浪潮中的出路。

當前全球籠罩在保護主義的陰影，多邊機構如WTO等軟弱無力，尋求雙邊及複邊合作成為經貿國家脫困的門路。《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）於去年底正式生效，該11國占我出口21%，不可謂不重，大部分國家均與大陸有密切的經貿關係。另一正在積極洽談中的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）16國占我出口比重達60%，其中大陸占其他15國總出口的比重由2007年的13%逐年增至2017年的18%，顯示各成員國出口對大陸的依賴不斷提升。若沒有良好的兩岸關係作基礎，加上美國並非該二協定的成員，台灣要想加入此二協定，雖不敢說是緣木求魚，亦是困難重重。台灣經濟成長仰賴對外經貿，長此以往，台灣將自絕於被邊緣化的角落，經濟持續陷於泥淖之中。

得民者昌，失民者亡。人民在乎的不是任何人、任何政黨的政權，而是近在咫尺的生活，這個才是蔡總統必須放在心裡最軟的那一塊。

（作者為中華大學講座教授、前經濟部長）

(中國時報)