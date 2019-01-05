2019年01月05日 04:10 中國時報 楊永年

日前有病死豬從中國大陸漂到金門，經化驗證實有非洲豬瘟病毒。非洲豬瘟防疫可能已出現漏洞，全台都應警覺。為求防疫的效率，政府應尋求兩岸合作，不要讓罹患非洲豬瘟的病死豬流進大海，並且盡快架設兩岸防疫的平台。

兩岸應先暫時擱置敏感的政治議題，攜手共同打擊非洲豬瘟，這攸關兩岸的民間福祉，而且兩岸防疫制度存在互補功能，雙方密切交流，也可互相學習。換言之，台灣的非洲豬瘟防疫工作要有成效，絕對需要大陸的協助。

首先兩岸應共享防疫資訊。非洲豬瘟防疫的關鍵在疫情資訊，而且貴在即時與精確。例如，大陸已有多省養豬場淪陷成為疫區。這也表示，大陸已有許多處理非洲豬瘟的經驗，包括如何傳染、如何辨識，甚至如何預防，以及養豬場如何躲過疫情等，這些都是重要的資訊。

在防疫資源方面，兩岸也可以合作。由於非洲豬瘟防疫有其專業性，兩岸的專業人員或防疫技術若能夠分享，也許在短時間內就可突破非洲豬瘟的枷鎖，從而對世界做出重大貢獻。

為促進兩岸防疫資訊與資源的共享，有必要盡快建立兩岸防疫合作平台。這平台可以是官方或非官方的、正式或非正式的，重點在於能否發揮防疫功能。兩岸過去已有很多交流管道，建立防疫合作平台不是能不能的問題，只是願不願意的問題。

非洲豬瘟已有「入侵」金門之虞，政府應先放下政治歧見，盡快尋求對岸的合作，參考「兩岸合作共同打擊犯罪」機制，共同打擊非洲豬瘟。（作者為國立成功大學科技治理研究中心主任）

(中國時報)