楚戈一筆畫純東方

楚戈的「一筆畫」作品尤其受到國際藏家矚目。（尊彩藝術中心提供）

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中國時報
／台北報導

「外國朋友特別欣賞和好奇他的彩筆，以及看似很西方形式，但內涵卻很東方的神祕性。」楚戈基金會執行長陶幼春如是說。近年集結楚戈作品已持續入選香港巴塞爾的尊彩藝術中心，總經理陳菁螢也指出，帶著華人特色、亞洲特色的藝術家與作品，才能在國際級的舞台上，持續以特色被國際藏家關注。

研究龍圖騰拆解結繩

5日起在台北舉辦的「吾道一以貫之─楚戈回顧展」，展出了楚戈自1990後至2007年間的創作，陶幼春指出，楚戈晚期的這些作品風格明確，尤其備受國際藏家矚目的結繩線條，反映了楚戈長期在國立故宮博物院擔任研究員的研究成果，他10年磨一劍地以《龍史》一書，指出中國文化中龍的圖騰，推論起來最原始的造型應是結繩。

「除了從文化角度畫象徵龍的繩子，楚戈自幼習書法，也使他對文字、線條特別敏感。」陶幼春指出，楚戈觀察中華文化對「始」與「終」的連綿性，於是在他的結繩畫中往往是「一筆畫」構成。「外國朋友對於這看不出起和終，連綿不斷、牽連不絕的美感與哲學往往最為好奇。」陶幼春說。

與西方藝術家有區隔

楚戈是集詩人、畫家、藝評家、史學家於一身的前輩文人藝術家，深厚的文化涵養，使他成為1970年後台灣現代藝術運動中主要的發言人，被尊稱為「現代水墨藝術的革命家」。

陳菁螢指出，香港巴塞爾藝博會的評選標準，尤其鼓勵畫廊帶出具區域、在地特色的藝術家，多方評估後尊彩也認為楚戈在文學、書法上的造詣，「台灣畫廊推上國際舞台的藝術家，最好具有東方或亞洲特色，能和西方藝術家做出區隔」，幾年下來成效卓然，藏家不僅於華人及亞洲地區，「包括歐洲、美國、澳洲都有藏家。」

(中國時報)

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