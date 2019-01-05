台韓合體傾城記 群舞華麗韓團架式

台韓合製的懸疑音樂劇《傾城記》，描寫一個動盪不安的城市，在激烈抗議行動中意外揭露政府的恐怖計畫。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

斂財宗教的偶像崇拜，無法杜扼的毒品問題，學運、工運等社會不同階層的彼此衝撞，是台灣社會的部分縮影，新生代作曲家也是C MUSICAL藝術總監張芯慈最新原創中文音樂劇《傾城記》，嘗試將破碎百態等嚴肅入題，但「形式上仍有著音樂劇該有的華麗歌舞，觀眾還是可以感受音樂劇帶來的滿足感。」

張芯慈說，這議題或許很沉重，但她希望可以帶給台灣音樂劇迷更多除了小情小愛之外的選擇。《傾城記》劇情描述身處中年危機的保險理賠部門員工，因為學運抗議而被迫改道，撞上了一個正在逃跑的謎樣少女，少女從一個研究機構逃出，意外帶出社會底層的祕密。

這次導演韓圭晶來自韓國，他本身是演員，對於演員的要求非常嚴謹，曾獲2016年DIMF最佳原創音樂劇獎，也參與過廣為台灣觀眾熟知的《悲慘世界》等知名韓國音樂劇作品演出。編舞則是韓籍編舞家鄭皓準，歌唱指導也是韓籍金仁馨，長期活躍於大陸、韓國音樂劇演出，也是2016年湖南衛視《我想和你唱》第3期冠軍，台韓合體，形塑了《傾城記》有了韓國音樂劇特有的精準跟流暢感，群舞一出頗有韓團架式。

鄭皓準強調，演員在排戲時就必須要做到百分之百，「如果你不能在彩排就展現你的全部精力，那麼我根本不會指望你在正式演出時帶給大家什麼驚喜。」鄭皓準也說，音樂劇就是要做到「像一場秀」，即使是陳述嚴肅的議題，也要讓觀眾感受到觀看了一場很棒的秀。張芯慈說，這對於參與的台灣演員來說，這次的演出是很好的充電機會。

(中國時報)

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