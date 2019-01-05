張學友允諾：希望下次再來

2019年01月05日 04:10 中國時報 蔡琛儀 （高雄連線） 報導（高雄連線）

張學友演唱會使用360度超立體四面舞台，讓粉絲非常享受。

張學友在舞台上領著舞者優雅舞動，重現百老匯般的精彩演出。

張學友「學友·經典世界巡迴演唱會」4日起在高雄巨蛋連唱3天，是台灣場最後一站，也是這趟巡演的倒數第2站，最終場將落在家鄉香港，也因此昨晚多了些許離別的感傷，他感性說：「我自己希望這不是我最後一個演唱會，希望大家可以多來看我，我也會盡力保重身體。」更再次對歌迷允諾：「希望下次再來做個更好的演唱會給大家看！」

昨晚是經典巡演的第216場，張學友坦言：「真的是一個非常非常不可思議的數字，我也從沒想像過。」他表示出場前就看到粉絲狂搖螢光棒，相當感動，「一個演唱會的成功不在於歌手的個人表演，是在於整體氣氛。」還開心向現場的阿嬤級粉絲打招呼。他也說：「我們沒辦法保證每天都是百分之百在最好的狀態，但可以再次向大家保證，我的表演跟投入程度是120％，希望可以彌補我們在狀態上的一點點不足。」

世界級製作規格

張學友3日搭乘香港直飛班機抵達高雄，隔天才到場館彩排，他為了演出順利，每天吃得清淡，面對高雄各式美食全說No。演唱會延續360度超立體四面舞台，以LED全面舖天蓋地，結合31人大型樂團暨管絃樂的編制，及30位專業舞者與特技演員，服裝也全都升級，顏色和部分細節全與過去不同，並以不同的音樂型態，介紹張學友34年來的音樂歷程及金曲，展現世界級製作規格。

開場他一改過去的黑色帥氣風格，頭戴金色禮帽、身穿金蔥燕尾服，緩緩從升降平台堆疊出的蛋糕狀舞台現身，優雅高唱〈我與你〉，他不時穿梭在舞台與舞者間，再現如百老匯般的歌舞表演，並不時和滿場觀眾打招呼，現場尖叫聲四起；隨後氣氛轉換成輕快森巴風格，他也將先前的黑色亮面服裝換成白色西裝，熱情唱跳〈非常夏日〉，與打扮七彩斑斕的森巴女郎共舞；接著他換上緞面藍黑色大衣，乘坐在紙船上，悠悠獻唱抒情歌曲〈慢慢〉、〈離人〉等。

藍光限量5000套

為讓歌迷珍藏永恆的經典，高雄站現場也首賣由張學友本人親自盯剪、花了3年時間籌備的「1/2世紀演唱會3D藍光版」，以高規格高畫質處理，全程3D LIVE拍攝，感受身歷其境的「1/2世紀演唱會」，限量5000套，並附贈張學友「Wake Up Dreaming」醒著做夢音樂會DVD版。

(中國時報)