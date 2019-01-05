小豬逼供阿信「床事」

2019年01月05日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

五月天昨首度與小豬（中）同台合唱。

五月天「人生無限公司」巡演台中場4日邁入第8場，嘉賓羅志祥（小豬）現身「撐腰」，收起舞技與阿信同台飆嗓，小豬說：「要來你們演唱會，我緊張了快一年，我把所有來五月天合作過的嘉賓都看過一遍，昨天還找憲哥聊了一下，他託我問你『衣服用手洗了嗎』？」再提吳宗憲日前擔任嘉賓時用洗衣服比喻「床事」的笑話。

雙方昨首度合作，除獻唱〈撐腰〉與〈傷心的人別聽慢歌〉組曲，又聊起「洗衣服」話題，小豬誇五月天的歌迷尺度大，阿信解釋：「他們純粹只是家電用品的狂熱份子。」小豬連忙追問觀眾：「昨天用手洗的舉手！」

怪獸揪眾唱一萬年

昨唱完〈你不是真的快樂〉後，冠佑鼓勵歌迷盡興合唱，「聲音要繞梁三日」！阿信也說：「要唱到沙啞、唱到賓主盡歡。」冠佑聽聞問：「要當尾牙來唱？」大夥兒趁機拱他自掏腰包給觀眾抽獎：「1萬還是10萬？」冠佑苦笑回：「還是一千好。」並獻唱〈一千個世紀〉。

怪獸繼續喊加碼、加個零，被阿信拱唱〈愛你一萬年〉，最後一句歌詞「我決定愛你一萬年」讓怪獸投降、低八度音唱，阿信猛虧：「難到現場觀眾不值得聽高八度嗎？為何觀眾得聽假音？觀眾的熱情是假的嗎？」最後滿場2.5萬名觀眾陪怪獸，用「真音」唱完最後一句。

(中國時報)