ASKA來台 楊宗緯現身追星

2019年01月05日 04:10 中國時報 李承陽 報導

日本傳奇樂團恰克與飛鳥的歌手之一飛鳥涼（ASKA），暌違10年，4日終於再來台，準備為除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》在小巨蛋錄唱，ASKA出道40年，音樂影響力跨越世代，不僅現場主持人黃子佼新專輯有收錄一首ASKA作曲的〈我的渴望〉，神祕嘉賓楊宗緯更是以偶像的本名ASKA，當作自己的英文名字。

楊宗緯為見偶像一面從國外飛回台灣，笑認自己是山寨版ASKA：「我的青春階段都聽恰克與飛鳥！」並送上巧克力做的翻糖金麥克風，希望偶像的歌聲和影響力繼續延續下去，ASKA也說，對楊宗緯演唱會唱自己的歌相當有印象。

佼佼請教保養術

黃子佼（佼佼）則和ASKA話當年，兩人1995年初見面，現場互讚保養得宜，黃向他請教保養之道，ASKA說：「沒有特別保養，但是有一直維持唱歌，我什麼都吃，不忌口，但是沒喝酒。」他對台灣最深的印象，就是多年前在台舉辦萬人演唱會，台上台下一起大合唱〈何日君再來〉。

6月寶島開個唱

ASKA來台登《紅白》難得，他連日本跨年節目《紅白歌合戰》都不上，他解釋：「我在日本不上電視的，而且日本《紅白》是12月31日直播，我規定自己除夕夜不工作，所以沒有上過日本《紅白》。」

今年逢恰克與飛鳥成立40周年，兩人2005年各自單飛，目前沒有合體計畫，但心裡想著總有一天時機成熟就會合體，ASKA今年6月9日將在台大體育館舉辦個人演唱會，3月9日於KKTIX開始售票。

(中國時報)