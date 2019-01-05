江祖平毒舌戳江俊翰痛處

2019年01月05日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

Gino（右）昨抱起江祖平不吃力。

江俊翰去年9月涉毒被抓，3個月後重返民視八點檔《大時代》劇組，近來平均收視創6.36佳績。江俊翰4日與江祖平、陳妍安、Gino到台北兒童新樂園出外景，謙稱高收視是團隊努力，自嘲「哭包」，場場戲都哭，眼淚都來真的，他坦言收視率出來前有壓力，「很怕我回來沒幫到劇組，反而因我的事讓他們受到傷害。」

江俊翰心裡創傷未癒合，因仍自責，覺得愧對劇組，他感謝許多人跟他說加油，「台灣最美的風景真的是人」，有時正面力量看太多會膩，酸民唱衰他，說可能有下一次，才會督促他；他為了讓自己歸零，當時吸毒被抓時開的保時捷車已賣掉，換另一輛二手車，目前仍吃抗憂鬱、焦慮、助眠藥，但醫生說有狀況再吃。

不定期接受驗尿

他感謝江祖平的「另類鼓勵」，有次他因晚半小時到劇組，結果江大聲噹他：「你美沙酮（戒毒癮的替代性藥品）還沒退啊？」江祖平昨說：「這就叫哪裡痛打哪裡。」江俊翰吸毒獲判緩起訴2年和120小時勞動服務，現在持續看心理醫生、不定期接受驗尿，並靠著運動和飲食控制體重。

江祖平對於前男友周孝安被爆劈腿新聞，昨一臉茫然，有沒有被劈過？她說結婚前每個都是競爭者，誰贏誰輸不知道，婚後才是第三者，有法律效用會被起訴，這是劉至翰教她的，「不是要合理化劈腿，肯定她有比我好的地方，這也許因人而異，有人要同時測試實驗組、對照組？」

(中國時報)