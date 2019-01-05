WANGLILING－扎根台灣 汪俐伶靠自己

設計師汪俐伶（左二），欽點伊林模特兒鄭宇倫（左起）穿19SS 粼光淼漫系列、王思偉穿17AW 白繚繞繩結旗袍、潘胤傑穿17SS 迷光水色西裝與彩虹光紋剪接長褲。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
專訪
16AW 曉曖 永字彩炫光T，4580元。
16AW 金鉤炫條 拼接洋裝，4萬4800元。
17SS 彩虹水紋長夾克，3萬2800元；17SS銀炫流光洋裝， 2萬8800元。
18SS 鼠相黑流霧炫彩流邊上衣，2萬4800元；18SS 黑斑斕 紗質圓裙，2萬8800元。
WANGLILING設計師汪俐伶

台灣設計師品牌WANGLILING由台北時裝周7位設計師中脫穎而出，獲晶華酒店之邀在B1設立概念店，1月2日起試營運，11日正式開幕。WANGLILING由34歲新銳設計師汪俐伶創立，她曾3度前進紐約時裝周、在上海開店，2018年起決定不去時裝周做形象，以商展、VIP試穿會，打算先好好耕耘台灣市場。

身為光泉千金，汪俐伶並未如外界想像獲得父親金援，公司營運、品牌經營全靠自己籌錢。手上握有多少資源她相當有自知之明，完全不想打腫臉充胖子，好比參加時裝周光是門票就是要10萬、20萬美元，讓她開始思考：為什麼一定得去國外時裝周燒錢？為什麼要1年2季？她誠實地面對自己：「每個地方有不同遊戲規則，不變的是，去哪都要有團隊銷售能力，所以今年留在台灣培養作戰實力，發現如果好好經營台灣市場，不見得一定要去國外才能賺錢。」

1年推1大1小系列

她將步調改為1年推出1個大系列、1個小系列，也開始販售較親民的T恤禮盒，「台灣有消費力的人還是很多，怎麼認識這些人、願意購買我們的牌子，是今年一大功課。」品牌創立即將邁入第3年，今年目標是開拓更多通路，她說：「台灣品牌很難進去想進的店，百貨公司多數都賣進口衣服，有些地方要抽成50％，怎麼活？」這讓她興起「自己找客人」念頭，自辦VIP活動、製作顧客管理系統，「系統會幫客人分類、記錄客人喜好、以及該發送哪類的資訊給客人。」

這些生意經都是在跌跌撞撞中摸索而出。她感嘆當了老闆，天天像在打仗，曾遇到大秀前3周贊助商突然抽腿，每天都有不同狀況發生，「原本覺得自己心臟很大顆，現在是沒有心臟了！以前也覺得自己是個喜怒哀樂都寫在臉上的人，但現在要練習跟不喜歡的人事物相處。」工作時她必須端好設計師、老闆身分，至於真實的自己，就「偷渡在作品上」，「我設計的衣服看起來不怎樣，但每一件都會發光，因為我是一個很喜歡躲起來的人，但有時又必須要站在台前，心裡很矛盾。」

春夏服飾明亮清新

她的衣服看起來「黑黑的」，但一拍照就能發現驚喜，她的2019春夏「粼光／淼漫」男女日裝及童裝系列，首度跳脫品牌一貫深黑色調，大量運用單寧、白色、及銀色，創造明亮清新風格。她坦言這當然是比較商業性的考量，「時候到了，應該做一些比較亮的顏色。」她期盼，2019年能夠跨越更多坎，滿足更多客人。

(中國時報)

澎恰恰音樂劇挑梁女主角 王思偉白光旗袍仙氣飄飄

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。