WANGLILING－扎根台灣 汪俐伶靠自己

2019年01月05日 04:10 中國時報 潘鈺楨 專訪

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17SS 彩虹水紋長夾克，3萬2800元；17SS銀炫流光洋裝， 2萬8800元。

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WANGLILING設計師汪俐伶

台灣設計師品牌WANGLILING由台北時裝周7位設計師中脫穎而出，獲晶華酒店之邀在B1設立概念店，1月2日起試營運，11日正式開幕。WANGLILING由34歲新銳設計師汪俐伶創立，她曾3度前進紐約時裝周、在上海開店，2018年起決定不去時裝周做形象，以商展、VIP試穿會，打算先好好耕耘台灣市場。

身為光泉千金，汪俐伶並未如外界想像獲得父親金援，公司營運、品牌經營全靠自己籌錢。手上握有多少資源她相當有自知之明，完全不想打腫臉充胖子，好比參加時裝周光是門票就是要10萬、20萬美元，讓她開始思考：為什麼一定得去國外時裝周燒錢？為什麼要1年2季？她誠實地面對自己：「每個地方有不同遊戲規則，不變的是，去哪都要有團隊銷售能力，所以今年留在台灣培養作戰實力，發現如果好好經營台灣市場，不見得一定要去國外才能賺錢。」

1年推1大1小系列

她將步調改為1年推出1個大系列、1個小系列，也開始販售較親民的T恤禮盒，「台灣有消費力的人還是很多，怎麼認識這些人、願意購買我們的牌子，是今年一大功課。」品牌創立即將邁入第3年，今年目標是開拓更多通路，她說：「台灣品牌很難進去想進的店，百貨公司多數都賣進口衣服，有些地方要抽成50％，怎麼活？」這讓她興起「自己找客人」念頭，自辦VIP活動、製作顧客管理系統，「系統會幫客人分類、記錄客人喜好、以及該發送哪類的資訊給客人。」

這些生意經都是在跌跌撞撞中摸索而出。她感嘆當了老闆，天天像在打仗，曾遇到大秀前3周贊助商突然抽腿，每天都有不同狀況發生，「原本覺得自己心臟很大顆，現在是沒有心臟了！以前也覺得自己是個喜怒哀樂都寫在臉上的人，但現在要練習跟不喜歡的人事物相處。」工作時她必須端好設計師、老闆身分，至於真實的自己，就「偷渡在作品上」，「我設計的衣服看起來不怎樣，但每一件都會發光，因為我是一個很喜歡躲起來的人，但有時又必須要站在台前，心裡很矛盾。」

春夏服飾明亮清新

她的衣服看起來「黑黑的」，但一拍照就能發現驚喜，她的2019春夏「粼光／淼漫」男女日裝及童裝系列，首度跳脫品牌一貫深黑色調，大量運用單寧、白色、及銀色，創造明亮清新風格。她坦言這當然是比較商業性的考量，「時候到了，應該做一些比較亮的顏色。」她期盼，2019年能夠跨越更多坎，滿足更多客人。

(中國時報)