王思偉白光旗袍仙氣飄飄

鄭宇倫身上的17AW 繚繞盤扣綁帶大衣，搭配瀰漫繩結長褲極具未來感。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪
潘胤傑率性穿搭16AW 水紋彩虹光飛行夾克，結實胸肌若隱若現。（盧禕祺攝）
王思偉完美演繹18SS 流紋鉤環晚宴服。（盧禕祺攝）

汪俐伶的設計，布料上喜歡透過運用各種素材、科技材質結合或開發，創造各種不同「光」之效果；圖騰方面則可見許多中國元素。像是王思偉穿的這件「17AW 白繚繞繩結旗袍」，上面的中國結圖騰其實是因為汪俐伶看了電影《格雷的五十道陰影》，女主角的脊椎讓她聯想到中國結；又去年她幫霹靂布袋戲30周年的素還真做了兩個造型，麒麟也成為系列作品元素之一。

2019春夏「粼光／淼漫」系列，結合輕透紗質與金屬光澤的硬挺布料，以兩種截然不同的素材交錯展現水的動感，衝突而和諧，在剛與柔中調和出奇妙的平衡狀態。汪俐伶這次點名伊林娛樂模特兒王思偉、鄭宇倫、潘胤傑演繹新裝，汪俐伶笑說與王思偉認識10年了：「從我大學時候發表作品就開始用她，我們之間已有一種默契，可以讓她自己挑衣服。」

王思偉很喜歡身上這套「白繚繞繩結旗袍」，她在時裝秀上穿過黑色版，認為相比之下，白色版簡單又藏有女生性感，「還多了一股仙氣！」她指出：「WANGLILING的服裝一眼就能看出設計核心價值，在這部分一直打得很扎實。」

身為「伊林2016幻想男友月曆」男模的潘胤傑、鄭宇倫穿的是「19SS 粼光淼漫 系列」與「17SS 迷光水色西裝」。潘胤傑逗趣說：「我一開始不太講話，但汪老師很愛逗我們開心。」認為WANGLILING的服裝相當能展現他個人特色。 鄭宇倫也附和：「汪老師不像一般設計師，她很幽默，服裝剪裁也很俐落。」

(中國時報)

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