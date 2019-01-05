郁方預告3兒女 別肖想父母財產

2019年01月05日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

郁方疼愛小女兒Rachel，常和她一起讀書。（資料照片）

郁方（後）工作之餘經常帶著大兒子Bryan（中）與小兒子Max出遊。（資料照片）

郁方投身公益22年，每個月捐款6位數給11個慈善機構，回憶25歲那年，第一次參加世界展望會救助小朋友計畫開始，郁方便對小孩議題特別敏感，婚後第一胎坐月子時，北原山貓送原住民飼養的土雞給她，並拍了山裡小朋友照片給她看，第一次看到山裡隔代教養、家庭不健全小孩特別多，自此開啟她「大悲心」，捐物資到山裡，沒想到因此收到很多原民朋友，從各地寄來的蔬菜、水果、土雞等物資，對此她幽默說：「做公益受益最多是我自己！」

郁方結婚13年，育有2男1女，有感自己小孩太幸福，所以每次做公益，便會帶著小孩一起，讓他們知道山裡小朋友過著與他們截然不同的生活，「而現在只要有大地震、大海嘯，他們也會自動自發把零用錢捐出去。」就連一開始反對她做公益的老公，也受他影響，只要成交一筆生意，便會自動撥款給慈善單位。

聽棄兒故事淚崩

她透露，以前老公覺得很多慈善團體都是騙人，一開始郁方拿著媒體報導上寫的弱勢家庭者的案例給老公看，並跟他說，「這些人每天遇到的壓力與困難，比我們痛苦1000萬倍，你出去吃飯、應酬一頓飯需要好幾萬，對這些家庭卻可能是一筆救命錢！」老公聽完她說的話，也跟著開始做公益。郁方認為做慈善一定要有智慧，若沒智慧很容易被騙，慈悲心也會被糟蹋。

做了多年的公益，郁方看過不少小孩遭棄養的案例，幾年前曾遇過警方打電話給基金會人說，有個3歲小朋友沒有家人，全身長滿蝨子，問基金會可否幫忙照顧？後來到醫院探望，小朋友因長滿蝨子住進隔離病房，瞭解之下才知道，該小朋友遭爸爸性侵，長期營養失調，身體很虛弱，郁方聽到這樣的事情後，還難過到當下淚崩。

很多人說她做公益是在做善事，她卻認為自己是在「學習」，每次遇到不同案例，都會增長知識，像3個小孩成長速度很快，她想把不穿的布鞋捐到山上，結果基金會老師說：「山裡常下雨，捐布鞋容易溼掉。」希望她捐雨鞋，過程中兒子問她為何不捐錢就好，她馬上教育兒子：「給錢感受不到，但給他們物資，最需要的東西時，他們會珍惜！」

教孩子一技之長

郁方認為，並非每個人都有完美的原生家庭，所以她背負強烈助人使命感，要幫出身問題家庭小朋友斷開「命運鎖鏈」，扶助他們學得一技之長，就像她很早就教育兒女，要有自己生存的能力與專長，而將來她的財產會在死之前花完，若花不完會全部捐給孤兒院，甚至還告知3個兒女：「不要打父母財產的主意！」

(中國時報)