2019年01月05日 04:10 中國時報 報導周子傑 攝影石智中 圖片提供East End

East End慢煮白蝦佐油魚子鹹蛋黃搭配蘇格登12年威士忌。

Wildwood主廚林明健。

伴隨日趨精緻且講究融入生活的烈酒蒸餾業，無論是威士忌、白蘭地，或是以琴酒、蘭姆酒或伏特加為基底的各種調酒，逐漸從傳統的餐前酒或餐後酒，延伸到現在進行式的餐桌上，不僅打破餐桌長期由紅白酒把持的局面，也同時催生了「Whisky pairing」、「Cocktail pairing」等時髦名詞。

如今，主廚與調酒師聯手，將威士忌為基底的調酒，或直接以威士忌本身做酒食搭配已不稀奇，許多大廚更會將威士忌入菜，甚至以它為靈感創作食譜，消費者不僅選擇變多了，因酒食而啟發的體驗也更為多元。

以Longtail餐廳酒吧及Chou Chou法式料理，分別拿下米其林一星及餐盤推薦後，熱愛炙烤料理的林明健主廚，去年又在信義區開設Wildwood原木燒烤餐廳。提供適合搭配燒烤料理的烈酒及各種調酒，本就出自林明健的構想，最近更與單一麥芽威士忌名廠蘇格登（Singleton）合作，相繼將菜單上的30盎司澳洲和牛帶骨肋眼牛排、42盎司美國頂級乾式熟成28日紅屋牛排，分別與蘇格登15年及18年單一麥芽威士忌做Whisky pairing。

軟化肉質牛排粉嫩

林明健認為，以橡木桶熟成的威士忌，與原木燒烤料理宛如天作之合，他還特別以洋溢柑橘果香及堅果氣息的蘇格登大師精選單一麥芽威士忌，調製成奢侈的威士忌奶油醬，反覆地刷上澳洲和牛肉後再精心炙烤，除讓酒香慢慢滲透並軟化肉質，切好的牛排更透著莓果般的粉嫩色澤，再以同一支酒調製的威士忌芥末奶油醬佐餐，提供顧客視覺、嗅覺及味覺等多重美好體驗。

隱身賦樂旅居3樓、曾入選2017年亞洲50大酒吧的East End，同樣選擇與蘇格登合作，讓調酒師與主廚聯手至本月底推出期間限定的酒食搭配。主廚以飽滿的馬祖淡菜及自製的柑橘風味酥及白葡萄乾，巧妙呼應蘇格登15年的甜美果香及檀香木氣息；另以鮮甜白蝦搭配油魚子及充滿台灣味的鹹蛋黃，點出蘇格登12年的杏仁及花果香氣，讓鹹香的油魚子與威士忌的煙燻風味完美交疊，創造綿延不絕的酒食尾韻。

中國時報提醒您 未成年請勿飲酒

(中國時報)