88歲伊斯威特 學爺爺走路扮老

88歲的克林伊斯威特仍志在演戲，演出同齡角色特別有感觸。（華納兄弟提供）

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中國時報
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奧斯卡獎得主克林伊斯威特（Clint Eastwood）繼2009年叫好叫座的《經典老爺車》又一次自導自演《賭命運轉手》。克林近年只出現在鏡頭前幾次，但「厄爾」這個角色深深吸引了他。克林跟厄爾同年，但兩人的共通點似乎僅止於此，他表示：「我活了很長一輩子，我多少能夠理解他，但他對萱草的熱情對我來說很陌生；所以我就把這想做我爺爺的養雞場，而在肢體上我多少也是模仿爺爺，包括年老時走路的樣子。」

克林刻意老化自己，就連同片的布萊德利庫柏（Bradley Cooper）也印象深刻。布萊德利笑說：「很好玩的是，克林88歲了，但他要演得比自己還老，因為他本人依然超級Man的，他會像袋鼠一樣從椅子上跳起來，活像是一名運動員！」

探索人性正反面

談到高齡單身漢角色，克林說：「厄爾不是好爸爸和好丈夫，老是在外頭玩樂，向別人吹噓他的家庭觀，現在他想要回到家人身旁，但為時已晚。」克林認為《賭命運轉手》探索了正面和反面，「厄爾幫助別人、幫忙重建退伍老兵的交誼廳、恢復他的萱草農場等，這一切讓他感覺自己像個救世主，但他的道德觀也在崩塌，他明白自己是在做壞事，總有一天他會承擔後果。」之所以願意再度挑戰自導自演，他說：「我覺得飾演跟自己年紀差不多的人物應該會很有趣。人活得愈長，愈發覺自己不懂的事愈多，所以你會想持續前進。」

(中國時報)

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