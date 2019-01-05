喜迎高球新星－台灣大7位數贊助李旻

2019年01月05日 04:10 中國時報 陳大任 報導

台灣大長年積極參與國內高球賽事推廣並關注運動選手發展，昨（4日）宣布2019年除將繼續與旅美LPGA女子高爾夫名將徐薇淩續約外，同時加碼贊助甫於去年封關前台巡和陸巡賽均勇奪后冠的選手李旻。2人均獲得台灣大年度7位數贊助金，並自新年度起將佩戴「台灣大哥大」字樣的球帽征戰全球，讓世界看見台灣。

台灣大總經理鄭俊卿昨日當面恭喜徐薇淩過去一年來可圈可點、戰果輝煌的表現，包括世界排名從前年年底的142名大幅躍升至目前的世界第69名，同時也是世界女子高球排名第二高的台灣女將。

支持運動賽事獲肯定

鄭俊卿表示，我們對於所有台灣的優秀選手，均寄予深深的祝福，包括目前在墨爾本積極備戰澳網的「世界球后」詹詠然和詹皓晴、「台灣囝仔」莊吉生，以及徐薇淩與新加入台灣大哥大家族的李旻，戴上「台灣大哥大」字樣的球帽球衣征戰全球，勇敢地朝自己的人生目標邁進，繼續為台灣爭光，鼓舞感動在世界體壇上持續努力的所有人。

繼徐薇淩之後，李旻今年起也將佩戴繡有「台灣大哥大」字樣的球帽出征，彷彿先後加入台灣大家庭的學姐學妹。巧合的是，兩人之間其實是高中與大學的同班同學，擁有近7年的同窗情誼；更巧的是，2012年兩人同時轉入職業，加入TLPGA台灣女子職業高球協會，會員編號是連號的83與84號。2015年兩人同時轉戰LPGA後，平常全球四處征戰也會彼此互相提攜打氣、聊天或分享心得。

展望2019年，兩人均各自訂下高標，徐薇淩不假思索地表示：「希望今年能拿下個人第一座LPGA冠軍！」李旻則為自己設下2年計畫，希望今年世界排名能擠進前100名，然後明年能打進前50名，以回報台灣大及球迷的熱情支持。

台灣大在國內電信業中最熱心支持各類運動賽事，不但與富邦攜手投入成立「富邦悍將」棒球隊，以最大的行動力力挺台灣國球，更已經連續兩年主辦台灣大哥大女子公開賽，為台灣選手搭起一個與國際好手一較高下的國際舞台。自2003年起至今，台灣大總計投入體育活動的經費與選手贊助金超過6.7億元，去年也獲得教育部體育署「體育推手獎」、「贊助類金質獎」等獎項的肯定。

(中國時報)