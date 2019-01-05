朱爾斯靠氣場 中選《天才樂手》

男主角一路從街頭彈到國際大賽。（原創娛樂提供）

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中國時報
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電影《天才樂手行不行》由年僅20歲的法國男星朱爾斯班切崔特（Jules Benchetrit）首度擔任主演，該片被譽為法國版《進擊的鼓手》，他在片中飾演天才鋼琴家，本人卻不會彈琴；只能趕緊跟著知名鋼琴家珍妮佛費雪（Jennifer Fichet）學習，並且每天苦練3小時，意外因接演該角喜歡上古典樂，「喜歡蕭邦的憂鬱、布拉姆斯的憤怒。」更決定學習樂器，「打算從吉他學起！」

該角原設定由素人或懂音樂的演員飾演，選角過程中未能尋獲合適人選，最後相中朱爾斯。他雖是鋼琴新手，但在片中成功展現自然架勢，俊俏清秀的外型也引人注意，曾登上法國時尚雜誌封面人物，被法國人稱讚為「詹姆士迪恩（James Dean）以及馬龍白蘭度（Marlon Brando）綜合體」。

曾與蘇菲瑪索飆戲

朱爾斯至今演過5部電影，與蘇菲瑪索（Sophie Marceau）、伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）等知名演員同台飆戲；他還有個名導父親山繆班切崔特（Samuel Benchetrit），《寂寞心房客》打入坎城影展主競賽，朱爾斯也在該片有搶眼演出。

該片描寫年輕樂手馬提爾在巴黎火車站演奏鋼琴，悠揚樂音吸引音樂學院總監皮耶的注意。皮耶知道他找到了天才鋼琴家，急忙把馬提爾帶回學校，並指定校內最優秀又嚴格的音樂老師「女爵士」擔任私人家教，希望馬提爾能在國際最具聲望的鋼琴比賽中脫穎而出，但真的能如願讓天才樂手一戰成名嗎？該片11日上映。

(中國時報)

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