百貨獨家美食 美式潮流澎湃

2019年01月05日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

從2012年在紐約開幕以來，Chefs Club已達200多位的客座主廚來訪，猶如小巨蛋般集結各方好手展演。（Chefs Club New York提供）

Chefs Club放上當屆主廚的素描海報，左起VAL CANTU、RYAN MCCASKEY、MOURAD LAHLOU，與JON SYBERT，打造大師蒞臨的表演現場。（Chefs Club New York提供）

《穿著PRADA的惡魔》中，米蘭達最愛的Smith & Wollensky，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，1月10日將在微風南山47樓開幕，正式加入台灣頂級牛排之列。（吳奕萱攝）

Jon Sybert。（吳奕萱攝）

Jon Sybert主廚快閃菜單主菜羊肋排（lamb ribs），以地中海料理為基礎，輔以埃及香料炭烤而成。（吳奕萱攝）

Smith & Wollensky強調Farm to table理念，選用簽約牧場提供的美國農業部極佳級（USDA Prime）手工屠宰頂級牛肉，紐約售價10oz為49美元起。（吳奕萱攝）

百貨獨家美食戰火再起，除原本日系餐飲持續強勢來台，台灣品牌也陸續從街邊搶進百貨開首店，最激戰的台北市信義區百貨，開始一股美式潮流話題回歸。

今年年初，微風集團從紐約引進2家精選餐廳，分別是10日將在微風南山47樓開幕的乾式熟成頂級牛排「Smith & Wollensky」，以及2月將在微風信義47樓揭幕的主廚快閃時尚餐廳「Chefs Club」，其中後者更是主打無固定菜單、無固定廚師，以彷彿美食界小巨蛋的概念，廣邀各地名廚客座發想，本報日前赴大蘋果搶先直擊，提前將第一手資訊分享台灣饕客。（百貨獨家台日美食相關報導請見S2、S3版）

Chefs Club 全球名廚來快閃

紐約時尚餐廳開分店 無固定廚師與菜單

地點：微風信義47樓

台灣無菜單料理不少，但沒有固定廚師、固定菜單的「主廚快閃餐廳」卻是新鮮事。微風集團從紐約引進此新穎概念的時尚餐廳Chefs Club，如同原文之意猶如廚師俱樂部，成立6年來廣邀各地名廚客座，一次約2～3個月期間，設計限定菜單，不少饕客不是因為慕名餐廳，而是因為喜歡主廚前來。彷彿將餐廳當成小巨蛋、電影院場地，而主廚們就是在這裡展翅表演的大明星，在開放式廚房的遼闊空間，給饕客們充滿變化的味蕾驚喜。

Chefs Club創辦人Stephane De Baets來自比利時，從事餐飲投資多年。他說：「不可能每個人都能環遊世界，但透過品嘗不同文化與國家的美食，我們也翱翔了世界各地。」他盛邀各地名廚來餐廳「快閃」，不要求食材與食譜，完全給予創意自由，因為廚師就是藝術家，才是真正的老闆。

而每位廚師都有獨特的性格，在團隊合作上也需要磨合，加上不同文化的料理，也需要不同的爐具烹調，Chefs Club的開放式廚房提供最簡單合宜、精緻的爐具，如何在既有資源上發揮最大料理創意，也是主廚們的挑戰。

去年11月適逢紐約2019米其林指南出爐，Chefs Club也在餐廳掛起4幅「米其林主廚之星」素描海報，包括擅長墨西哥料理的VAL CANTU、越南裔的RYAN MCCASKEY、首家米其林摩洛哥餐廳得主MOURAD LAHLOU，與未在歐洲工作過，卻以地中海料理獲得讚譽的JON SYBERT，分別以3～5天不等的期間限定，推出快閃特製菜單，吸引廣大粉絲們朝聖觀賞。一張張素描畫將主廚打造成主角，也強調Chefs Club以「人」為本、尊重廚師專業的精神。

預告客座者 每次來台約3個月

身為Chefs Club首家海外分店的台灣，亞洲區執行長MJ（Sunsanee Wongvorazathe）表示，台北有非常多元的文化，信義區百貨的氛圍跟紐約很像，快閃餐廳的概念相信能在台灣推廣。目前首批將來台北Chefs Club的主廚們，也已在陸續簽約中，不受限是否拿過米其林，而是真正適合的人選。由於紐約物價較高，台北的餐點售價也會調整，將配合微風信義餐廳的消費水平，會是上班族可以負擔的價位，首要目標是讓台灣饕客接受這樣的「快閃」模式。

微風廣場透露，Chefs Club沒有單獨會員制，主要會透過微風會員發布相關訊息，在3周至1個月前，預告下次客座主廚的消息，一次同樣也以2～3個月為期間限定。裝潢部分，台北餐廳共有160個座位，也將設立lounge bar，並以包廂式空間設計，和紐約店的風格不太一樣。

Smith & Wollensky

巴菲特指定餐廳

亞洲首家分店 引進極佳級牛肉

地點：微風南山47樓

電影《穿著PRADA的惡魔》中，惡魔主編米蘭達最愛的Smith & Wollensky，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，首度跨足亞洲市場，也成為繼倫敦後，第2間美國海外分店，插旗微風南山。不但引進品牌簽約牧場的USDA Prime極佳級牛肉，也會在台打造專屬乾式熟成室，提供直接從美進口的簽約牧場頂級牛肉，在台進行熟成。

Smith & Wollensky成立於1977年，採用USDA Prime極佳級手工屠宰之頂級牛肉，僅占全美牛肉的2.9％，透過獨家乾式熟成方式，歷經4周的濃縮精華，藉由高溫烹調，促使油花散發出誘人的香味，每一口都可嘗到最原始的濃香滋味。微風廣場表示，Smith & Wollensky進駐微風南山47樓，餐廳面對台北101，將成為最新的景觀餐廳指標。因此結合音樂，打造時尚酒吧，鎖定商務客層的消費習慣，平時以輕音樂或鋼琴演奏為主，入夜後提供Live Band表演。

過來人現身

Jon Sybert：

當快閃主廚心態要開放

沒有實際在歐洲工作過的Jon Sybert，與妻子合開的地中海料理餐廳「Tail Up Goat」，已連續獲得米其林一星殊榮。雖對自己一向很有自信，但坦承首度參與Chefs Club客座，還是個大挑戰，擔心合作團隊的工作風格，後來發現大家都很習慣與不同的主廚共事，心態十分開放、專業。能拿下多年米其林榮譽，Jon Sybert認為關鍵不見得只有料理食材，是能給予客人什麼樣的整體氛圍，因此和客人互動非常重要，也是Chefs Club所重視的團隊合作。

(中國時報)