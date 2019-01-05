人氣夯店聚集 台日美食大戰

2019年01月05日 04:10 中國時報 郭家崴 （文接S1） 報導（文接S1）

新光三越台北信義新天地A9「MUCHOYAKI」，「牛排教父」鄧有癸米其林摘星後全新的二代店，暱稱為「星二代」；年度業績看好破億，與「橘色涮涮屋」互爭一二；自製美國頂級乾式帶骨肋眼牛排3980元起。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9「初魚料亭」，日式無菜單料理，特選產地當季食材，提供1500元與3000元套餐（每日限量）。另有唎酒師嚴選限量珍稀地酒，依季節更新酒單，體現傳統日式餐酒文化；26坪、21個座位，坪數最小、坪效最高。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9「初魚料亭」，日式無菜單料理，特選產地當季食材，提供1500元與3000元套餐（每日限量）。另有唎酒師嚴選限量珍稀地酒，依季節更新酒單，體現傳統日式餐酒文化；26坪、21個座位，坪數最小、坪效最高。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9「橘色涮涮屋」，力邀10年才進百貨，歷時最久，具破億潛力，也帶動東區本店生意，以削好玉米粒與螃蟹、蝦子去殼等貼心服務屢獲讚許；頂級日本松阪和牛套餐4200元，建議搭配調酒「長島冰茶」350元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9「橘色涮涮屋」，力邀10年才進百貨，歷時最久，具破億潛力，也帶動東區本店生意，以削好玉米粒與螃蟹、蝦子去殼等貼心服務屢獲讚許；頂級日本松阪和牛套餐4200元，建議搭配調酒「長島冰茶」350元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9「PACKIE」新派川菜，與潮流酒吧FOURPLAY聯名，店內中西合璧的藝術家彩繪牆，與窗外美景相襯；水煮菲力牛680元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9「PACKIE」新派川菜，與潮流酒吧FOURPLAY聯名，店內中西合璧的藝術家彩繪牆，與窗外美景相襯；水煮菲力牛680元。（新光三越提供）

微風南山「DANCING CRAB蟹舞」全台首店，品牌源自新加坡，由台灣欣葉國際餐飲集團與日本餐飲集團株式會社MEAL WORKS合作引進，以手抓海鮮和每45分鐘活力舞蹈促銷在日本聲名大噪，連沙拉、義大利麵也都不用餐具，為其最大特色。（微風提供）

微風南山「金葉紅廚」&「金葉名氣餅」台灣首店，出自日本前拉麵協會理事長千葉憲二（左起）、「金子半之助」創辦人金子真也、與金子真也合創「日本橋海鮮丼TSUJIHAN」的辻田雄大、「博多長濱拉麵博多田中商店」創辦人田中剛，4位社長級主廚聯手成立的「金葉國際餐飲集團」。紅廚主打高級川味與亞洲菜系辛辣美食，以紅色呈現，可自由搭配組合套餐；名氣餅命名與日本炸肉餅MENCHI發音相似，用金色代表金黃酥脆。（微風提供）

微風南山「金葉紅廚」&「金葉名氣餅」台灣首店，出自日本前拉麵協會理事長千葉憲二（左起）、「金子半之助」創辦人金子真也、與金子真也合創「日本橋海鮮丼TSUJIHAN」的辻田雄大、「博多長濱拉麵博多田中商店」創辦人田中剛，4位社長級主廚聯手成立的「金葉國際餐飲集團」。紅廚主打高級川味與亞洲菜系辛辣美食，以紅色呈現，可自由搭配組合套餐；名氣餅命名與日本炸肉餅MENCHI發音相似，用金色代表金黃酥脆。（微風提供）

新光三越台北信義新天地A9「CHAMBISTRO享．香檳海鮮餐酒館」，可品嘗新鮮海鮮、香檳界愛馬仕「Louis Roederer香檳」；主廚招牌雙人套餐3380元。（新光三越提供）飲酒過量有害健康

新光三越台北信義新天地A9「老鼎旺」麻辣鍋，店裝可見獅子、京戲女伶、斑駁牆面，給人視覺顛覆味覺的感受；鍋底每人150元，豆腐、鴨血無限供應。（新光三越提供）

微風南山「Kobe sweets cafe」全台首店 ，原為神戶老字號蔬果店，後來發展為甜點店，主打水果新鮮口感與風味的水果塔，視覺繽紛、口感酸甜有滋味。（微風提供）

微風南山以日系為亮點新光三越台北信義新天地力捧首進百貨的台灣名店

台北信義區是全球百貨密度最高，集客力最強的美食也最精采，本月10日新加入的微風南山以日系為亮點，深耕信義區21年的新光三越台北信義新天地則力捧首進百貨的台灣名店。

新光三越執行副總吳昕陽曾表示，「打進信義區就是打通國際市場」的重要舞台，這場「台日大戰」由美食帶頭衝，精采可期。

微風南山引進餐飲新品牌

微風南山全館200店櫃，超過4成是餐飲美食，且與日本鐵道購物商場atre合作，和atre、日本三井物產三方聯盟，強打日系全台獨家店，微風董事長廖鎮漢曾說，「引進全新的通路品牌才能脫穎而出！」全館包括4位社長等級的料理職人合體操刀的「金葉紅廚」、「金葉名氣餅」，廣島「BARI-UMA霸嗎拉麵」、神戶甜點店「Kobe sweets cafe」等都來勢洶洶。

新光三越A9打造深夜食堂

反觀，新光三越台北信義新天地4店超過60家餐廳，最具代表性的A9，近期改裝後全館共有20家餐廳，包括全新引進的頂級精緻鍋物「橘色涮涮屋」、「初魚料亭」、「老鼎旺」麻辣鍋等，有2╱3以新鮮食材直送，發揮台灣在地美食特色並結合餐酒，成功打造深夜食堂。

(中國時報)