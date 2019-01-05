台中港三井OUTLET 獨家美食推薦

2019年01月05日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

金 圖片提供MITSUI OUTLET PARK台中港沢製麵処飄香150年烏龍麵

共楽Union Grocery正「港」小吃在這 圖片提供MITSUI OUTLET PARK台中港

上月正式開始營運的「MITSUI OUTLET PARK台中港」，自開幕至今每天都人潮滿滿，不僅因為是全台首個海港型OUTLET，更因在園區中引進了20家台灣初展店的品牌，當中包括多家首在台展店的餐飲品牌，像是日系的「麻布十番祭亭」、「金沢製麵处」等，另外還有港式料理「共楽Union Grocery」等人氣品牌進駐，讓消費者不管平假日都能到館嘗鮮。

麻布十番祭亭 頂級牛排饗宴

MITSUI OUTLET PARK台中港全台首店美食推薦「麻布十番祭亭」以日本青森縣每年夏天舉行的三大祭典之一「青森睡魔祭」為契機而創立，店內所展示的睡魔人形像，由日本知名的睡魔人形像藝術家北村隆介所創作，在店中即可感受到濃厚的日本祭典風情，而餐點部分更是特別從日本進口相同品質的嚴選A5級黑毛和牛，以富士山所流出的熔岩所製作的石板當器具，其遠紅外線的特殊加熱效果，一直被譽為最頂級的牛排調理用石板，讓饕客享受最高級的感受。

金沢製麵処飄香150年烏龍麵

MITSUI OUTLET PARK台中港全台首店美食推薦「金沢製麵处」是來自日本北陸石川縣金澤市的知名烏龍麵品牌，傳承了150年的獨特配方、手作熟成的烏龍麵，散發出小麥的香味和Q彈口感之餘，其湯頭更採嚴選7款柴魚片所熬煮，味道濃醇且富道地口味，而且六代目社長更獨創研發風味清爽的咖哩高湯，搭配祕製麵衣的天婦羅，讓饕客一嘗150年歷史的手作烏龍麵之餘，還能喝到與眾不同的新鮮湯頭。

共楽Union Grocery

正「港」小吃在這

MITSUI OUTLET PARK台中港全台首店美食推薦「共楽Union Grocery」為商場首店，主打特色港式美食，店中的內部裝潢由香港特色木工品牌Start From Zero打造，全程由香港打造再運送至台中，在餐點部分特別提供台中限定的獨門料理，像是慢煮系列和豬仔包系列，另外還有外帶的飲料及小吃，正是特具港味的樽仔絲襪奶茶、高山冷泡茶和雞蛋仔冰淇淋，希望讓饕客能邊逛邊享受美食。

(中國時報)