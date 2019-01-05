人類歷史新頁 寶璣發明腕表

2019年01月05日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

寶璣於1831年打造編號4691超薄懷表，是博物館最重要的館藏之一。（Breguet提供）

寶璣於1801年打造編號1176陀飛輪懷表，是人類史上第一只陀飛輪，目前藏於品牌博物館。（Breguet提供）

寶璣先生最愛的戒指表，鬧鐘裝置是以針刺的方式提醒主人時間。（Breguet提供）

寶璣第7代傳人Emmanuel Breguet花了20年撰寫的專冊《BREGUET．WATCHMAKERS SINCE 1775》。（Breguet提供）

寶璣第7代傳人Emmanuel Breguet接受本報專訪，分享他撰寫品牌專書的背後故事。（盧禕祺攝）

模特兒展示兩只從骨董表概念延伸創作的兩款新表，一是3795萬年曆陀飛輪表，一是那不勒斯系列8908月相女表。（Breguet提供）

寶璣編號611的觸摸式懷表，因主人擔心公開看表很沒禮貌，改以觸摸方式得知時間，是寶璣先生在拍賣會競標而來的戰利品。（Breguet提供）

發明距今逾200年，第7代傳人出書，鑽研20年史料揭密。

「寶璣（Breguet）發明了人類第一只腕表，這是我花了20年的時間鑽研史料紀錄，最得意的發現。」寶璣表第7代傳人Emmanuel Breguet日前訪台，提到他的再版巨著《BREGUET．WATCHMAKERS SINCE 1775》時，難掩得意。

巨著再版 探究宮廷和貴族

1810年，寶璣為拿破崙的妹妹那不勒斯王后卡洛琳繆拉設計一只可佩戴在手腕的懷表，這只表在家族口中流傳，但遍尋各大拍賣場，也曾向那不勒斯王后的後代尋問，都不見芳蹤，最後Emmanuel在眾多訂單史料中找了設計草稿，他的曾曾曾祖父以文字形容這只腕表的橢圓形表盤、繫在手腕等細節，終於證明人類史上的第一只腕表，是出自寶璣的發明。

Emmanuel笑說，他是學歷史的，擁有200年歷史的寶璣對他來說就是個寶礦，他研究的不僅是寶璣史，也深入探究歐洲200多年來的宮廷文化和貴族時尚品味，全都記載在專書當中。

戒指表鬧鈴無聲 裝針刺醒人

專書蒐錄寶璣歷年最具代表性的作品，其中他最喜愛一只戒指表，戒指表的鬧鈴裝置是根針，以根刺的方式把主人叫醒，「我不知戒指表的主人為何會有這樣的需求，但他起床時不想吵到別人，應是很貼心的人。」

目前掌理寶璣博物館的他，為了豐富館藏，經常出入大拍賣場蒐購寶璣骨董表，印象最深的是競標一只觸摸時間的懷表，當時喊價已喊到100萬歐元，眼看就要被別人標走，他趕緊打電話給SWATCH集團總裁海耶克（Nicolas G. Hayek），海耶克一聽比他還緊張，要他出200萬買下，他反過來安慰海耶克「別急別急」、「慢慢來」，最後這只懷表以150萬歐元落槌，成為博物館的館藏。

但Emmanuel坦承也有失手的時刻，兩年前，一枚1817年寶璣打造編號217的懷表，在拍賣會上被百達翡麗（Patek Philippe）博物館以324萬5000瑞郎的天價標走，如今該表躺在百達翡麗的博物館裡。

Emmanuel笑說不後悔，因為寶璣博物館已有類似款式的懷表了，況且寶璣的寶貝實在太多了，他不可能把所有骨董表全都買回來。說完，他笑著補上一句：「把它放在百達翡麗博物館，讓他們的表迷也能欣賞它，其實也不賴。」

(中國時報)