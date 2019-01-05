鍾瑶、莫允雯 好身材不怕露

2019年01月05日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

Amazone Matelasse系列荷篷包（紅色），3萬1100元。（Longchamp提供）

Cavalcade Wild系列斜揹袋 (翡翠綠)，1萬7000元。（Longchamp提供）

Longchamp 3D系列托特包（黑色），3萬4900元。（Longchamp提供）

Hypnotic系列斜揹袋，1萬6500元。（Longchamp提供）

法國精品Longchamp邀來女星鍾瑶與莫允雯演繹春夏新品，這一季Longchamp從過往的巴黎女人，轉為到加州度假的女子，因此在設計上，多了許多印花與嬉皮的設計元素，顛覆春夏的柔美，以設計表現雌雄同體的品牌魅力。

女星鍾瑶以經典Ikat綁染印花長裙登場，胸肩上的黑色麂皮流蘇巧妙襯托出連身裙絕美的民俗風提花設計，另一套則換上秀上的壓軸款麂皮流蘇編織獵裝夾克與短褲套裝，超迷你短褲，露出半個臀部微笑線，鍾瑶表示，這樣的短度剛剛好，只要身材好就不怕性感外露。

莫允雯最愛有透視效果的浪漫飄逸透膚長裙，展現若隱若現的膚色及身形，她和鍾瑶都認為只要練好身材不怕露，她也換上另一套磚紅色合身獵裝短裙，搭配麂皮流蘇的卡其色Amazone Folk手袋與黑邊粉色羅馬平底涼鞋，舉手投足傳達波西米亞式隨興。

(中國時報)