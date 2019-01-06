九二共識等於一國兩制 籲各黨別再提 蔡欺騙國際

蔡英文總統（中，法新社）表示，九二共識被北京定義為「一國兩制」，籲所有政黨不要再講。圖為蔡上任前群眾要求堅守九二共識集會。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
強硬回應習近平　蔡英文：不接受「一國兩制」

蔡英文總統昨表示，因「九二共識」被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊空間，她期待所有政黨清楚說出「我們拒絕一國兩制」，不要打折扣，不要再講「九二共識」；對此，國民黨及新黨皆表示，九二共識是白紙黑字，不容否認，大家在為台灣找出路，執政者卻在欺騙全世界。

蔡顛倒是非 挾全民與陸對抗

國新稱白紙黑字 不容否認

蔡英文昨與國際媒體茶敘時指出，習近平提到「九二共識」就是「一個中國」、「一國兩制」，且宣示強加「一國兩制台灣方案」在台灣身上；其次，主張繞過台灣民主機制，繞過民選政府，進行所謂各黨派政治協商，「這是對台灣民主機制與政府體制不尊重，也是對台灣內部的分化，兩件事牴觸台灣最核心利益所在，台灣人絕不會接受，身為總統，她必需站出來做明確說明。」

蔡總統說，中國才是兩岸穩定、區域穩定最大變數。台灣過去兩年多，秉持不挑釁，不製造麻煩態度處理兩岸關係，然中國卻反其道而行，在國際上操作改台灣名稱，或軍機、軍艦繞台等武力威脅，甚至透過假訊息介入台灣民主選舉等，也因此讓國際社會深感警惕。

蔡英文表示，台灣不反對兩岸互動，更願坐下來談，但台灣民主國家，必須有人民的授權跟監督，必須是政府跟政府。她呼籲北京回到人民共同利益問題上，如非洲豬瘟，她呼籲世界動物組織（OIE）盡速介入。

但據了解，大陸農業農村部對各省疫情都有詳細說明，包括多少案例，疫情擴散及解除疫區動態等，並未隱瞞，也定期向OIE通報。

定期通報OIE 陸未隱瞞疫情

國民黨主席吳敦義昨以臉書詳述「九二共識，一中各表」由來，指當年經前總統李登輝核定、授權，「這是經兩岸雙方政府授權機構以換文方式達成共識的歷史事實，白紙黑字，經多少年淬鍊而成，不容否認。」國民黨文傳會代主委唐德明說，這是一種「烏賊戰術」，他說，「問題在『拚經濟』，沒有九二共識兩岸關係不會好，兩岸關係不好，台灣經濟怎會有起色？」

針對小英要求各黨一致不再講九二共識，馬英九說，「應該一致，都承認有九二共識，這是最好的結果。」

為台找出路 執政者扯後腿

國民黨立院黨團書記長曾銘宗說，馬執政8年來，因有九二共識才造就兩岸穩定發展、簽署多項協議及外交休兵，蔡身為總統不應否認事實。一國兩制從來不是過去談九二共識的內容；人民如今希望拚經濟，不要拚統獨，但蔡民調低，要經統獨爭議鞏固領導權，「她可能認為是特效藥，但若不好好拚經濟，就會像股票一日行情，很快被唾棄」。

新黨昨發布新聞稿反問蔡，是誰出賣人民的意志與信任？大家在為台灣找出路，在野黨無意也無力出賣台灣，但執政者卻在欺騙全世界。新黨說，連自己中華民國的法理、歷史都摧毀殆盡，蔡英文已沒資格做中華民國總統。

(中國時報)

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