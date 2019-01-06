台商大舉返鄉 落實邊境管控 非洲豬瘟進逼 春節防疫大考驗

2019年01月06日 01:09 中國時報 廖德修 、 陳祐誠 、林勁傑／台北報導 、林勁傑／台北報導

三大豬瘟漏洞難防範？ 豬農：廚餘是最大問題

農曆春節將至，數以萬計台商返台對非洲豬瘟防疫將是一大考驗。台大專業獸醫學院名譽教授賴秀穗表示，邊境管控一定要落實，尤其春節連假長達9天，兩岸民眾往返勢必更頻繁，目前正值疫情高峰，相關單位一定要提高警覺，否則疫情將一發不可收拾。

海基會宣導 禁攜肉品入境

面對龐大返鄉潮，海基會發言人管安露昨表示，針對包括台商、台生、陸配及台幹等已加強宣導，透過通訊軟體群組，甚至親打電話向各群體幹部聯繫，請傳達所屬團體會員，不可違規攜帶疫區肉品入境。

宜蘭大學生技與動物科學系教授林榮信指出，除邊境管制外，這段期間畜牧業人員和民眾最好不要到大陸畜牧場參觀。若有去，返台一定要消毒。防檢局副局長杜文珍說，生物安全是防疫重點，相關人員從大陸返台後，7天內都不應進入豬場。

網購郵寄物 也要嚴加防範

年節期間，不少民眾習慣向淘寶等大陸網站下單購物，肉品可能夾帶闖關，苗栗縣養豬協會總幹事何桶生提醒，網購和郵寄也要防範。

交通部民航局則表示，會配合防疫主管機關作業，若需要與航空公司協調宣導工作，或在機場增加宣傳、廣播等，民航局會全力支持。目前飛機餐廚餘處理均依規定辦理，未來也會持續監控業者。

金門未淪陷 不需向OIE通報

此外，金門去年底發現非洲豬瘟病毒反應陽性漂流死豬後，防疫單位隨即在周邊半徑5公里內豬場進行採樣及檢驗。昨結果出爐，非洲豬瘟反應均為陰性，不需向世界動物衛生組織（OIE）通報；換言之，金門並未淪陷為非洲豬瘟疫區。

同時，農委會防檢局昨在大陸豬肉製品中驗出2例非洲豬瘟病毒基因，使陽性案例累積至第9例及第10例，這些豬肉產品均已銷毀。至於旅客違規攜帶肉品入境的裁罰案件，自去年12月18日提高裁罰額度後，至今年1月4日止，經統計，裁罰20萬元者44件、3萬元72件、1萬元11件。

(中國時報)