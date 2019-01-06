防疫跑輸地方 中央還耍嘴皮

2019年01月06日 01:09 中國時報 廖德修

新聞透視非洲豬瘟疫情防範刻不容緩，但兩岸關係惡化，地方與中央步調不一致，各部會之間配合似乎也「卡卡」，加上部分民間業者希望禁止廚餘養豬的意見未獲尊重，農委會也未加疏導，9日面臨豬農北上陳情抗議的窘境，可能會使這場防疫戰爭意外變成「廚餘內戰」，但小英政府還在忙口水戰，莫非還要被國人用選票再教訓一次才知道警惕？

修理新北 農委會被打臉

從去年8月初大陸發現非洲豬瘟的疫情後，政府一貫的態度就是責怪對方為禍首，反倒是藍營的新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜呼籲兩岸一起防疫。前天的災害應變中心會議，由於中央、地方步調不一，包括綠營執政的基隆、新竹市在內，竟有10餘縣市尚未成立應變中心。農委會還想藉此修理新北市，不料當場被打臉，原來新北去年11月早就成立應變中心，連演習日期都敲定了。

至於廚餘養豬的關鍵在於佔總數量僅約12％的黑毛豬，有業者堅持必須吃廚餘才能維持品種和肉質，於是形成廚餘、反廚餘之爭，但在防疫視同作戰的關頭，不應因少數人的堅持，讓國人面對更高的風險，如果真如農委會的盤算，要等疫情發生才禁止，那就來不及了。

步調不一 廚餘恐爆內戰

對於無法立即禁止廚餘養豬，政府的說詞辭是因突然增加的大量廚餘無法去化，會造成環保的問題。事實上，環保署之前就已有廚餘發電的規畫，但目前只有台中市的生質能廚餘場接近完成，但還要3個月才能啟用，其他6個縣市的生質能廠則需2年左右，緊要關頭卻派不上用場。

即使國內對於非洲豬瘟鋪天蓋地的宣導，但仍有旅客入境時違規攜帶肉品被查獲，且主要來自大陸，對此農委會說，只能要求國籍航空在班機上加強廣播，尚無其他方法可突破，其癥結恐怕還是兩岸關係漸行漸遠的緣故。

生化炸彈？諉過於事無補

政府一再宣示防疫如作戰，此時步步為營猶恐不及，不料，竟有政府發言人、綠營立委說，兩次死豬漂到金門是攻擊、是生化炸彈，非洲豬瘟的疫情日趨嚴峻，像這樣耍嘴皮子不僅於事無補，也會被看破手腳，被人民所唾棄！

(中國時報)