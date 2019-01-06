生存危機！滷肉飯店家心驚驚

2019年01月06日 01:09 中國時報 地方中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情會不會燒到台灣，不只養豬戶神經緊繃，各地滷肉飯、焢肉飯業者也都心驚膽顫。新北市中和區「3King原肉炙燒」老闆林家宏表示，連金門都發現海漂死豬驗出非洲豬瘟陽性反應，消費者失去信心，對餐飲業來說前景堪慮；新竹著名的「黑皮驊魯肉飯」老闆更說，「這是攸關生存的重大危機」。

曾2度獲台灣滷肉飯節優選肯定的「桃源號」老闆黃章弟坦言「很恐慌」，祈禱疫情不要侵台，已知有火鍋業者全面提供進口肉片檢驗報告，讓消費者知道肉品來源，目前溫體豬價仍算平穩，但過年前需求量大，過去平均漲5至8％，預估這2周就會開始浮動。

彰化爌肉飯曾被美食作家舒國治讚譽為「彰化的市吃」，不少爌肉飯店家近來生意成長，還有客人說，「現在多吃點，以免以後吃不到」。

彰化市阿璋肉圓負責人施明裕呼籲政府做好把關與配套措施，他也不斷提醒親友別帶肉製品回國，否則帶回豬瘟就完蛋了，「到時候只能賣素圓」。

專賣東坡肉起家的「老甕餐廳」業者劉宇淇說，年節前許多消費者預訂東坡肉當年菜，因金門發現非洲豬瘟病死豬，為讓消費者吃得安心，店內採用台灣合法溫體黑豬肉，不用進口肉品。

花蓮知名的「液香扁食」戴姓老闆娘說，有長期固定合作的豬肉商，也熟悉對方飼養方式，不擔心非洲豬瘟疫情，若真的受影響，不排除暫時歇業，直到找到下一個優良豬肉商。

台南市有40年歷史的「小南米糕」在南台灣展店5家，使用旗山黑豬肉製作米糕、滷肉飯的肉燥，黃姓業者坦言擔心非洲豬瘟疫情，尤其民眾惶惶不安的心態會擴散，即使店家用的豬肉未感染，生意也會被影響。嘉義市「南田滷肉飯」表示，因店內皆使用溫體豬肉，若屆時豬肉供給出現問題，可能得先暫時停業。

高雄市長韓國瑜吃紅的滷肉飯「府城虱目魚」店家說，若高雄也「淪陷」，只能改賣雞肉飯。陳姓老闆透露，豬肉選用高雄本地溫體豬肉，每天約進貨幾10斤豬肉，近來供應商已透露豬肉價格可能會漲價，屆時將維持現行價格小碗25元、大碗35元，先自行吸收負擔，直到撐不了再說。

(中國時報)