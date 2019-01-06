金門豬腳貢糖意外大賣

2019年01月06日 01:09 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

貢糖是金門三大名產之一，以花生和麥芽糖製作的全素「豬腳貢糖」，因外觀像豬腳而得名，也是最受歡迎的貢糖，在這波防範非洲豬瘟大作戰中，部分消費者誤以為是豬腳做的，原本顯得有些卻步，不過，在業者貼心說明後，不但放心大快朵頤，還多買一些帶回家分享，意外衝出更高買氣。

連日來，在大陸非洲豬瘟警報狂響下，站在防疫最前線的金門首當其衝，豬肉和相關製品暫停輸台和各離島14天，讓相關特產業者和店家受到衝擊。

與高粱酒、炮彈菜刀並列金門三大特產的貢糖，其中以肉鬆做為餡料的品項，也被列入禁運名單中，當地商家配合中央防疫政策，紛紛主動下架。

但人氣最高的「豬腳貢糖」，因品名與「豬腳」沾上邊，在這波全國性防疫行動中遭到波及，近來不少遊客看到品名，還特別詢問店家「這是豬腳做的嗎？」、「裡面有豬肉嗎？可不可以郵寄？郵寄會被罰錢嗎？」讓店家聽了直喊「暈！」

業者澄清說，豬腳貢糖主要成分是花生、麥芽糖、麵粉、糖、白芝麻、黑芝麻、澱粉、海藻糖和鹽，是最歡迎的全素產品。

旗下門市部橫跨兩岸三地、現任金門縣工業會理事長的特產業者陳緣姿指出，因為豬腳貢糖中間是綿密香酥的花生，外觀好像豬腳中間的大骨，QQ的外層再裹上芝麻粒，看起來有點像豬腳皮，因此而得名。

她說，其實平日就常有消費者詢問店家：「豬腳貢糖裡面有豬腳嗎？」、「是用豬腳滷汁做的嗎？」讓店家啼笑皆非，只能說：「人客啊，天大的誤會！」受到非洲豬瘟疫情影響，同樣問題「詢問度」高出不少。

不過，經由店家詳細解說原物料，並參觀製作過程和試吃後，不僅「冰釋誤會」，更對豬腳貢糖的美味讚不絕口，連日來消費數量不減反增。

(中國時報)