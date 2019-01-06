豬農不滿 9日擬北上陳抗

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中國時報
／台北報導

針對學者、地方及部分豬農主張禁止廚餘養豬，農委會主任祕書張致盛昨表示，廚餘只是非洲豬瘟傳播方式之一，目前台灣並無疫情，不會立即禁止廚餘養豬，但一旦發生非洲豬瘟疫情，由於病毒可藉由不同途徑傳染，廚餘也是其一，就必須加以禁止。

不過，台灣養豬青年聯盟對於這種說法相當不滿，擬於9日集結北上至農委會陳情抗議，並將在6日與農委會代理主委陳吉仲先在嘉義溝通協商，要求全面禁止廚餘養豬。養豬青年聯盟表示，已不斷透過各種管道陳情，政府卻置之不理，為了自身的權益、事業，必須勇敢挺身而出，不再讓餿水汙染養豬產業。

農委會畜牧處副處長王忠恕認為，廚餘養豬是業者傳統的餵養方式，也對環保有幫助。農委會的終極目標當然是不要用廚餘，但必須與相關部會研商並通盤考量。不過，若是發生疫情，就會馬上做調整，至於如何去化大量廚餘，則會與環保署協商。

環保署環境督察總隊副總隊長林左祥表示，根據前年的統計資料，台灣全年的廚餘約97萬噸，其中77萬噸、將近8成用來餵豬，20萬噸做成堆肥；357家大型豬場消化44萬噸廚餘，其他中小型豬場則佔33萬噸。

如果農委會全面禁止廚餘養豬，如何去化大量廚餘？林左祥說，一般小吃店就交給清潔隊收取，每天產生16公斤以上廚餘的餐廳需委託民間業者清理，費用每噸至少2千元。

如果每天產生200公斤，月增12000元開銷，由業者自行吸收。大型連鎖餐廳、大賣場若每日製造1噸以上廚餘，則要求其設置快速發酵器來處理。

(中國時報)

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