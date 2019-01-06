查獲109件肉品包裹 1／5來自陸

為防堵豬瘟入境，桃園機場檢疫人員加強檢查，1名外籍旅客被查出違規攜帶肉類製品。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導

日前染非洲豬瘟病死豬漂流至金門，引發國人高度緊張，自去年12月起至昨日止，中華郵政公司共查獲109件肉品包裹，其中21件來自大陸。農委會防檢局昨也揭露防疫犬與X光機查驗包裹流程，並提出不帶疫區肉類產品、不網購、不郵寄等「三不」，呼籲全民一起守護國產豬肉。

蔡英文總統前天透過臉書表示，立法院三讀修正通過《動物傳染病防治條例》第34條，立法院咨文送到後，她立刻簽署並正式公布；凡需檢疫的物品不得再以郵遞寄送輸入，否則將會被退運、沒入或銷毀。

防檢局估計，若非洲豬瘟傳入台灣，將造成農產業至少2000億元損失，為防止受汙染的豬肉商品透過兩岸郵遞通路入侵台灣，中華郵政已啟動防疫機制，將來自疫區的郵件分流、分區管理且隔離搬運，工作人員必須穿戴防疫手套、口罩及工作服，防止病毒傳播。

此外，中華郵政亦配合關務署及防檢局增加進口郵件檢疫查驗頻率，一旦查獲大陸疫區或鄰近國家進口的肉製品郵件，將由檢疫局開列通知單，通知收件人會同海關及檢疫人員，辦理檢查、退運或銷毀。

中華郵政副總李甘祥表示，非洲豬瘟來勢洶洶，尤其大陸疫情嚴重，金門亦發現漂流病死豬，疫情已經來到家門口，這將是每位台灣人要面臨的問題。近期中華郵政查獲各地進來的肉品包裹109件，其中來自大陸的有21件，針對金門寄送本島的肉品包裹，在出口時就會透過X光機檢查，這兩周只要發現就不准寄送。

農委會防檢局基隆分局副分局長劉天成說，非洲豬瘟目前沒有疫苗，豬隻一旦感染，死亡率是百分之百，防疫不能單靠政府力量，民眾也要有防疫觀念。

(中國時報)

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