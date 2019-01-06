蔡顛倒是非 挾全民與陸對抗

2019年01月06日 01:09 中國時報 陳君碩

新聞透視蔡英文總統逕自將九二共識與一國兩制劃等號，還呼籲各政黨別再提，在操作上刻意誤導，在身分上也不宜干涉言論自由。且從習演說結構和脈絡看，一個是協商互信基礎，一個是大陸長期目標，表達的是兩件事，蔡總統如此顛倒是非，盡顯個人政治目的。

蔣經國當年有解嚴的勇氣，讓民進黨從黨外到正式組黨，時隔30多年，一向標榜民主自由的民進黨總統蔡英文，如今卻要所有政黨別提九二共識，試想，國民黨也不會要求喊台獨的人閉嘴，何以總統發出這樣的呼籲。

求同存異 才有協商的可能

仔細爬梳習近平講話脈絡，在談及九二共識時說「秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的『九二共識』」，後才依序提「習五條」，而「兩制」台灣方案則在習五條的第二條。

很明顯，習對九二共識賦予「求同存異」精神，並以此為未來各政黨與大陸民主協商的「政治基礎」；一國兩制則是大陸對國家統一遠景的「最終目標」，兩者豈能劃等號。

在談到「兩制」台灣方案時，習還說要「平等協商、共議統一」，這些都符合當年鄧小平說的，「統一不是我吃掉你，也不是你吃掉我」。習還說「願為和平統一創造廣闊空間」，換言之，兩岸未來統合走向，存在無限可能。

和平統一 創造更廣闊空間

再從談話定位層次看，習對台講話屬於綱領性文件，看的是歷史長遠，而不是炒短線，更應理解為，大陸按自己節奏，拋出具歷史性的長遠規畫。如果蔡政府不接受，是否有勇氣提出，台灣長遠的未來，究竟要與大陸發展成什麼關係。

民調逾6成支持九二共識

蔡總統猛拿大陸不通報疫情做文章，但陸方曾解釋因台灣沒進口大陸豬肉，不適用《兩岸檢疫協議》通報原則，大陸出現疫情後，也都及時發布並通報世界動物組織，同在此組織的台灣自然可得知。綠委挑起「生化炸彈」說，才明顯是渲染中國威脅論，藉此讓台灣民眾對大陸反感和恐慌。

九合一大選民進黨慘敗，蔡總統真要好好想想，新民意已不在民進黨這邊，尤其選前最後一場辯論，明講支持九二共識的韓國瑜高票當選，證明了選民認同他的理念；上月底旺旺中時民調也顯示，逾6成民眾贊成在九二共識基礎上發展兩岸關係。蔡總統說法只更凸顯民進黨人不懂反省，仍要挾持全民讓兩岸火車對撞，這既非負責任的政治人物該有的作為，也遲早讓民進黨淹沒在新民意浪潮中。

(中國時報)