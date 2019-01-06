參與國際 吳釗燮稱不是只有一條路

2019年01月06日 01:09 中國時報 陳建瑜 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

相較胡錦濤10年前的《告台灣同胞書》，大陸領導人習近平這次完全沒有提及台灣國際空間部分，就未來台灣的國際空間，外交部長吳釗燮接受本報專訪時表示，中國在國際社會上對打壓台灣是毫不手軟、行之已久，「未來再壞也就是這樣子」；接受中國所定義的「一個中國」原則，對台灣長期戰略絕對不利。

胡錦濤發表《告台灣同胞書》30周年的對台談話時提及的「對於台灣參與國際組織活動問題，在不造成『兩個中國』、『一中一台』的前提下，可以通過兩岸務實協商作出合情合理安排」，不過習近平在此次談話中完全沒有觸及。

吳釗燮表示，在大陸壓力之下，台灣已奮鬥許久，相信未來一年不管有何風雨，台灣努力方向不會改變。

大陸持續在國際間強化「一個中國」論述，對邦交國產生壓力，吳釗燮強調，邦交國清楚知道我國是「中華民國台灣」，國號叫「中華民國」「The Republic of China (Taiwan)」，對台灣的狀況不會誤解。

吳認為，這些國家根本不在意「九二共識」，他們在意跟哪個國家建交，如巴拿馬、薩爾瓦多在與我國維持邦交時，也是稱呼「中華民國」或「中華民國台灣」，他們不會來問定義，我方也不會質疑他們的真誠，但斷交後就不再掌控中。

至於國際組織的參與，吳釗燮表示，台灣要參與國際組織、國際社會不是只有一個方向、一個道路、或只有一個國家可協助；在過去有些人認為，唯有透過中國才有辦法，但過去透過中國就要接受「一個中國」原則，尤其中國所定義的「一個中國」原則，這對台灣長期戰略絕對不利。

吳釗燮指出，大陸時常拿聯合國《2758號決議文》扭曲「台灣是中華人民共和國一部分」，台灣參與一定要中國同意等，由於很多國際組織不了解，但因大陸力量很大也就接受了。

吳釗燮還說，另一個不利之處，大陸很多高層進入國際組織擔任祕書處高階官員，如此對台灣參與格外艱辛。

(中國時報)