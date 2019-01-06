藍3都市長喊兩岸交流 安定拚經濟

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中國時報
地方中心／綜合報導

針對蔡英文總統呼籲各政黨勿再提「九二共識」，包括新北、台中、高雄等藍營新科市長指出，目前兩岸最重要就是更多理解包容，透過交流累積信任情感，關係自然正向發展，新民意顯示民眾希望安定，深化兩岸關係，一起拚經濟。

新北市長侯友宜5日表示，兩岸間最重要是要緊密互動往來，身為直轄市長要扮演更積極推動的角色，讓兩岸間走得更近，創造兩岸人民經濟、文化各方面交流。侯也提到，希望更多台商回流，市府會提供一條龍服務，讓新北市因為經濟帶動更加繁榮，讓市民過好日子。

高雄市長韓國瑜表示，大陸國家主席習近平發表告台灣同胞書，蔡英文總統也有回應，這對高雄「政治零分、經濟一百分」不會有立即的影響。

台中市長盧秀燕表示，兩岸之間需要的是更多理解、包容、耐心，這次九合一選舉結果的啟示是，新民意反映出人民要的是安定賺錢的好日子，「為了台中市發展和市民福祉，會繼續擴大與各城市之間的交流」。

前新北市長朱立倫日前指出，「九二共識是一個重要的基礎、重要的里程碑。就是因為從九二共識開始，兩岸才可以進行交流，相互走向和平。」

朱立倫4日表示，「九二共識 」跟「一國兩制」完全是兩回事。國民黨對「九二共識」立場清楚，堅持一中各表就是中華民國；中華民國從過去、現在到未來，都會堅持自由民主不會改變。

(中國時報)

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