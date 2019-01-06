陸學者批蔡 誤解誤判誤導加劇風險

2019年01月06日 01:09 中國時報 陳君碩 、李文輝／綜合報導 、李文輝／綜合報導

蔡英文總統呼籲朝野政黨不要再提九二共識。大陸涉台學者認為，蔡是在故意曲解中共總書記習近平的談話，誤導民眾，將兩岸的互信基礎與大陸的長期目標劃上等號，但其實是兩回事；涉台學者直言，蔡的說法將進一步挑起兩岸對抗，背後存在個人政治目的，讓兩岸面臨更大風險。

上海國際問題研究院副院長嚴安林5日受訪指出，習近平的講話並沒有如蔡英文所言，九二共識就是一個中國、一國兩制，這完全是蔡英文的刻意扭曲。

嚴安林認為，蔡的說法是要進一步挑起兩岸對立與對抗，以服務於蔡的個人政治需要，背後存在個人政治目的；他也反問，蔡有何理由要求台灣政黨不說九二共識，從九合一選舉結果看，蔡不能代表民意，加上蔡也不是民進黨主席，更不是所以政黨的主席，自然不該這麼說。

廈門大學台研院民進黨研究中心主任陳先才5日受訪也認為，蔡英文是刻意誤導民眾，他強調，習提到一國兩制，是長期以來大陸對台灣的主張，這是大陸和平統一的目標；而在推動過程中，要與台灣支持九二共識的政黨或力量，一起來推動，則是雙方的互信基礎。目標與互信基礎是兩回事，「她不是搞不清楚狀況，就是故意誤導」。

另外，大陸國務委員兼外交部長王毅4日抵達去年5月才剛復交的布吉納法索，布國總統卡博雷強調，布方承認世界上只有一個中國，致力於在一個中國原則基礎上發展和加強同大陸的雙邊關係。

(中國時報)