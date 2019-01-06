扁時期台美關係脆弱 小英則獲信任

2019年01月06日 01:09 中國時報 陳建瑜 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

外交部長吳釗燮曾經橫跨扁、蔡時期擔任重要官員，對比兩朝對外關係感受，吳接受本報專訪時坦言，扁政府時期台美政治關係相當脆弱，不僅面對大陸，還要面對非常生氣的美國，對台灣戰略不利，相較之下，蔡英文總統與美方頻密溝通，較獲美國信任與支持。

吳釗燮從民進黨時期擔任祕書長，接著民進黨執政時擔任國安會、總統府祕書長，如今擔任外交部長，頗受蔡英文的重用，而扁時期，吳擔任過總統府副祕書長、陸委會主委及駐美代表，熟悉扁蔡的外交政策。

吳釗燮表示，他在扁政府最後一年被派到美國擔任駐美代表，美國政府對台灣所做的政治攻防非常不支持，雖台美在其他層面關係尚可維繫，但政治間關係相當脆弱。

吳釗燮指出，尤其2007年由時任美國國務卿萊斯主持的年終記者會，提到兩個國家，一個是北韓，她說美國跟北韓關係正在改善當中，第二個國家則是台灣，她覺得台灣正在做挑釁的行為，「那個感受是非常不好的」。

但吳釗燮說，蔡英文上任後，台灣跟美方間頻密的溝通結果，獲得美國的信任與支持，這可讓台灣更加勇敢去面對國際上的劣勢，現在的局面與2004到2008有很大差別。

吳釗燮強調，台灣要去找到「真正」能夠支持盟友，因此台灣與美、歐、日的關係可持續發展，代表政策作為是對的。

台美TIFA連續兩年未召開，且未見台美FTA進度，是否受到美豬、美牛議題阻礙？吳釗燮表示，台美貿易不會因特定少數議題而裹足不前；他強調，台美貿易不會因次長級會談未進行而停下來，台美貿易關係相當穩固。

至於美國對台軍售案，吳釗燮說，美方現在對台軍售「常態化」，只要我方提出，美方會及時內部討論，未來不會只有一年一次，也許是「一年有幾次」對台軍售發表。

對於外界批評其辦公室主任趙怡翔將赴美擔任機要，吳表示，機要任用不影響文官體制，並且實行由來已久，依據《駐外機構組織通則》規定，既然是機要，會隨館長同進退。

吳釗燮強調，趙怡翔是他在國安會、總統府、外交部的辦公室主任，受他器重，他認定趙「百分之百」可協助駐美代表高碩泰。

(中國時報)