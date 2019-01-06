保皇勢壓反英 卓榮泰贏面大

2019年01月06日 01:09 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨主席補選今天登場，投票時間為上午8時至下午5時，9日公告黨主席當選名單；蔡英文總統、總統府祕書長陳菊等民進黨籍重量級黨員，都將前往投票。預料，跨派系當權派力挺的前行政院祕書長卓榮泰當選機率高；而卓的當選，也意味蔡總統在黨內的勢力「暫時」穩住。

中生代當派權 全力挺卓

游盈隆這次參選集結「反蔡英文勢力」，卓榮泰則是獲得黨內跨派系「中生代」縣市長及立委力挺，過去1年多又是行政院祕書長，與蔡總統關係密切，如果當選，代表蔡英文在黨內仍具有實質影響力，將來府院黨團的互動和現在不會有太大差異。

由於卓榮泰在選前，獲得跨派系「中生代」及當權派力挺，再加上大陸領導人習近平日前談話，與獨派4老「逼宮」，蔡英文聲勢看漲，預料卓過關機率高。

至於游盈隆，先前就傳出，深獲老長官前總統陳水扁暗挺，日前兩人見面後，最後一次政見發表會時，當場喊出「赦扁」，陳水扁隨即在臉書感謝游盈隆，因此形成一場「保皇」及「保先皇」之戰。

派系打安全牌 求保執政

由於民進黨主席人選牽動未來府院黨運作，黨政人士分析，若卓榮泰勝出，府院黨及立法院黨團的關係將較為緊密、運作會較為順暢，為了民進黨後續各項選舉及是否繼續執政，各派系會傾向打安全牌，卓榮泰是比較穩定的人選。

吸收自主票源 游搏逆襲

至於游盈隆，傳出集結「反蔡英文勢力」，加上他「自主性」較高，會吸收黨內游離票，若是當選，未來黨中央與府、行政及立法院運作，有較多的不確定性；不過相較卓榮泰當選，勢必延續蔡總統在黨內實質影響力，而游盈隆的「不確定性」，也有可能打破目前民進黨思維。

民進黨組織部主任李政毅表示，這次補選因不涉及全國黨代表、縣市黨代表等選舉，與派系利益關連性不大，預估黨員投票意願偏低，僅約3、4成，他呼籲黨員踴躍投票。相關準備工作已經就緒，中常會日前決議成立緊急應變小組由中常委黃承國擔任召集人，當天若有選務糾紛將由應變小組處理。

(中國時報)