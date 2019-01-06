游盈隆轟慘敗還裝可愛 黨該停止墮落

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中國時報
／花蓮報導

民進黨主席補選今登場，候選人游盈隆選擇在投票前一天回到故鄉花蓮與縣黨部成員舉辦分享會。短短40分鐘，游炮火猛烈，先是批評民進黨內有人道德敗壞，輸掉高雄後，還天天出來裝可愛；接著更不忘隔空要求對手卓榮泰，應為賄選餐會負責，退選黨主席，讓民進黨停止墮落。

游盈隆一開始先打溫情牌表示，自己從未忘記過花蓮，過去3次接受黨徵召回花蓮選縣長，雖都失利，但第4次主動要求參選2009年縣長大選，卻因此被黨內「冷凍」，至於不受理的原因，到現在還是個謎。

即便如此，游盈隆指出，這次仍堅持參選黨主席，就是不願看到民進黨繼續墮落，尤其輸掉高雄後，多少黨員為此難過、痛心，竟還看到有人嘻嘻哈哈出來裝可愛、吃火鍋，忙著當陽光男孩，顯然暗諷陳其邁。

不只面對黨內目前氛圍感到痛心，對於黨主席選戰對手、日前遭爆料在屏東宴客拉票的卓榮泰，游盈隆也火力全開。他批評，選舉請客吃飯、候選人到場拉票，立委蘇正清及卓榮泰異口同聲說是稀鬆平常，一點感覺都沒有，難道賄選已經成為黨內選舉的潛規則了嗎？卓榮泰應該勇敢向社會大眾道歉並退選。

游盈隆表示，過去民進黨曾是讓人感動的政黨，若他當選黨主席，要讓民進黨再度感動社會人心、禁得起時代考驗；他也說，相信情緒會過，理智的力量會抬頭，理智力量會戰勝情緒力量。

(中國時報)

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