新黨魁首務 翻轉討人厭的民進黨

2019年01月06日 01:09 中國時報 曾薏蘋

民進黨新的黨主席今天就要產生，肩負已被在野黨地方包圍的執政黨，不僅要扛起幾場重大選戰，更要面臨黨的改造，路線調整、派系及與其他政黨合縱連橫的取捨；尤其更要翻轉「令人討厭的民進黨」。

蔡英文執政後身兼黨主席的民進黨，因為蔡英文的行事風格，讓一項黨內最高權力核心的中常會，不再像以前那樣大鳴大放，這樣的風氣久了，逐漸失去民進黨原始的那股野性，因此，「一言堂」的形容詞，成為蔡英文領導下民進黨的另一個封號。

九合一大選民進黨的慘敗，不是人民喜歡國民黨，而是因為太討厭民進黨，因此，翻轉「令人討厭的民進黨」，成為新任黨主席很重要的挑戰。

新的民進黨主席，首先面對的挑戰就是立委補選的輔選，還有剩下1年多的立委及總統大選；九合一大敗後，民進黨從擁有10幾個地方執政縣市，剩下6個，面對藍軍喊出地方包圍中央，如何從中央突圍地方，是新主席一大挑戰。

黨內在這次敗選後，分崩離析，新的黨主席如何把對民進黨失望的黨員、派系間矛盾種下的嫌隙，重新「揪」在一起，新任黨主席則要在公平、公正原則下，尺度上拿捏穩當，而這樣的原則，也將牽動未來府院黨運作的順暢。

此外，雖然這次習近平《告台灣同胞書》40周年談話，讓態度強硬回擊的蔡英文聲勢再度上漲，但柯文哲酸「一日行情」，不是沒有道理，因為不能否認，民進黨的兩岸路線，在這次九合一選舉中面臨挑戰，民進黨有必要重新思考未來黨的兩岸新路線。

此外，這次黨主席選舉，跨派系當權派力挺的卓榮泰，當選機率很高，卓的當選，也意味蔡英文將繼續主導民進黨走向，卓如何擺脫「橡皮圖章」的角色，基層黨員也都在看。鄭文燦日前在民進黨中執會提議，新任主席上任要舉辦「執政興革會議」；就是新主席要把2年半執政得失成敗分析，利用最後1年時間快速調整步伐，除了選戰準備，也要協助執政順利，該反映的意見千萬不要保留。

已經二度執政的民進黨，大家期待的改造，不是一個包著糖衣政黨，新任黨主席要打造一個不是只要面對自家人的政黨，還要是一個面對全民的民進黨。

(中國時報)