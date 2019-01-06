續任經長？升副閣揆？ 沈榮津絕對有角色

經濟部長沈榮津。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

民進黨新任黨主席出爐後，內閣人事改組預計最快本周明朗，若沒意外，前行政院長蘇貞昌接閣揆態勢幾已成定局。熟悉經濟事務的黨政人士則透露，經濟部部長沈榮津留任機率大，也有可能升任副閣揆輔佐蘇不熟的財經領域。主要是現在熟悉經濟業務人選難尋，沈素來政策配合度高，新內閣絕對會有他的角色。

日前蔡總統對外表示，新黨主席出爐後，內閣改組必須明朗化。據了解，賴清德幾乎不太可能繼續留任，雖然一度傳出，蔡總統想續留賴清德的原因是因個性強勢的蘇貞昌，希望能主導內閣人事，讓蔡總統頗有疑慮；不過黨政人士認為，蘇在人事權上是很強勢，但目前尚有7個部會首長要換，以民進黨目前氣勢，只做1年多，可能又要下台，閣員不好找，總統跟蘇貞昌在這部分都知道要彼此各退一步、謀合。

立法院臨時會審查總預算案已進入尾聲，賴清德已完成階段性任務；據了解，黨主席人選出爐後，很快就進入內閣改組。

同受注目的是，往年此時，經濟部長例行與媒體年終餐敘通常已敲定，但今年遲遲沒有消息，內部直言是要等內閣改組後再說。而最近沈榮津忙得不可開交，去年公投後，要趕在本月底前交出能源轉型政策，還有今年離岸風電費率下修，遭風電商揚言暫停投資等，都讓他焦頭爛額，周六日都要加班。

黨政人士說，現階段能接經濟部人選太少，前新北市副市長葉惠青本來是可能人選，但吃虧在朱立倫下面待很長一段時間，要晉升有難度。而沈榮津政策配合度很高，對長官很死忠，產業界也多有挺沈聲音，蘇貞昌上來，會繼續留任他。當然，傳統上院長是黨政背景出身，院副院長就會找具財經背景接任，沈有機會升任，但前提是經濟部要先找到能勝任的人。

此外，黨政人士表示，被暱稱「小英男孩」的經濟部次長龔明鑫，外界都深知他深受蔡英文賞識，龔不是續留任經濟部，就是前往國發會接主委陳美伶留下位置，算是一枚活棋。「不過龔的不沾鍋學者個性，可能是他更上層樓阻礙。」

(中國時報)

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