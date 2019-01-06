保警超勤加班費不足 韓市府允籌財源

高雄巿警保安大隊日前在內部群組公告加班費將打74折，引發基層不滿。圖為高市警方執行擴大臨檢資料畫面。（警方提供)

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中國時報
／高雄報導

高雄巿警保安大隊因12月超勤加班費預算不足，日前在內部群組公告將打74折，引發基層不滿。保大5日表示，無法核報的加班時數，已鼓勵同仁選擇換補休或記嘉獎；高巿副巿長李四川則說，會想辦法籌到財源，維護員警權益。

高雄市政府表示，107年度預算早在去年選舉前，由先前執政的市政府編列，送交高雄市議會在上個會期審議通過，目前接手執政團隊秉持市政延續性執行，若有不足或不妥善的地方，會找經費解決。

有基層向媒體爆料並提供警隊群組截圖為證，指高巿警保大去年11月剩餘加班費金額194萬餘元，加上市警局補助215萬元，合計約409萬元，整個12月超勤加班費共547萬餘元，因此以打折方式因應經費不足。

爆料指出，警察薪資雖5萬元起跳，但本俸薪資不高，全賴超勤加班費才有逾5萬元薪資，但當月超勤加班費上限1萬7000元，實務上因員警勤務繁重，通常不到半個月即已達加班上限，也常因無法休假，只能改記嘉獎。

依《警察外勤員警超勤加班費核發要點》，目前員警超勤加班時數上限為100小時，但每加班8小時才換補休1天、40小時換嘉獎1支，等於5天休假才用1支嘉獎相抵，不僅不合理，且嘉獎累積積分有限，對很多人而言是「記辛酸的」。

高巿警保大副大隊長徐如姣回應，今年度預算是去年編列，當時以334個員額數計算，但去年12月底，員額數增加80人為414人，因此導致加班費不足，已鼓勵同仁選擇換補休或記嘉獎。

對於被形容「苛扣」加班費，保大大隊長林宏輝表示，保大是因員額增加，且多數員警年資較資深，相對時薪也較高，去年11月超勤加班費逾600萬元均全額照發，不能用「苛扣」來類比目前狀況。

對於基層的反彈，李四川昨表示，韓市府團隊雖於去年12月25日才到任，但一定會想辦法籌措財源解決加班費不足問題，維護員警基本權益。

(中國時報)

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