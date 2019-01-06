辦年貨傷荷包 魷魚鮑魚漲3成

辦年貨荷包要縮水，今年辦年貨、佛跳牆必備的魷魚、鮑魚等食材，漲幅高達3成，年節買氣也不如以往。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

景氣前景不明，網購、量販店年貨大街率先開打，拉長戰線、期望年節業績開紅盤；不過，迪化商圈發展促進會理事長吳榮河表示，今年買氣已經不好了，雪上加霜的是，受到氣候變遷影響，民眾辦年貨、佛跳牆必備的魷魚、鮑魚等食材，漲幅竟高達3成左右；今年加薪、年終還沒著落，搶辦年貨荷包先縮水。

民嘆吃不消 氣候變遷產量減

據了解，去年全台各地年貨大街魷魚都漲價，平均漲幅超過3成，從400元漲到530元；吳榮河透露，今年單價再漲180元、大隻魷魚突破700元大關，漲幅是乾貨中最高、達33%。

許多老饕們辦年貨最愛的進口高檔鮑魚罐頭，去年賣3900元，因為墨西哥大缺貨，今年漲到5000元，吳榮河表示，漲幅逼近3成實在買不下手，饕客只好改買澳洲鮑魚來代替，但價格也漲到1900元，干貝、魚翅則維持去年的價格水準。

迪化商圈年貨大街元月18日登場，景氣實在太冷，還有很多攤位尚未出租出去，熱度似乎不如以往；原本要摩拳擦掌，準備好琳瑯滿目的年貨，等待客人上門消費，但吳榮河表示，今年鋪貨保守，很怕高檔食材賣不完。

不僅乾貨價格調漲，量販店表示，年節送禮的餅乾禮盒，部分也悄悄調漲價格了；像澳門排隊餅舖的杏仁餅禮盒，原本500元有找，最近價格一口氣調漲至888元，而年節民眾喜愛的堅果類禮盒，其實產地價格也有些微波動，但業者多半自行吸收，不敢在年前有調漲動作。

餅乾禮盒價揚 肉品供應吃緊

值得注意的是，非洲豬瘟來勢洶洶，年節將至，最怕風吹草動，讓肉品供應十分吃緊；台糖表示，豬肉近4個月每公斤批發價格都維持在70至72元之間，依照過去經驗，農曆年前會因短期需求量增加，價格上漲一些，待元宵節後就平穩下來；若疫情真的不幸爆發，豬肉價格恐怕會漲破80元大關，民眾肯定吃不消，台糖已全力戒備、防疫滴水不漏，也呼籲大陸回台的民眾，不要一時疏忽而誤帶肉製品。

(中國時報)

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