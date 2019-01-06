商業景氣下滑 年節消費低迷

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰歹戲拖棚，恐拖累民眾年節消費信心；商研院根據內部最新「商業服務業景氣循環同行指數」指出，國內商業景氣下滑走勢仍無法止跌，這波向下趨勢至少維持到今年6月以前，看不到明顯反轉的預測趨勢，在景氣渾沌不明情況下，民眾對年節消費採保守以對，即使各大通路卯足勁大推年貨大街促銷活動，整體消費意願仍處低迷。

商研院景氣循環預測小組組長彭俊能指出，商業服務業景氣正走緩向下，至少維持6個月以上，雖然農曆、清明連續假期，會帶動內需消費以及旅遊，但反彈訊號太過微弱，甚至無法維持去年同期的內需消費水準，而單個小小振盪，仍無法改變向下趨勢。

彭俊能坦言，美國、大陸雙方貿易問題無解，國內經濟短期也無法起來，即使台商想回台、轉移生產陣地，要真正落實生產恐怕還要一段時間，預期對台灣經濟復甦的貢獻，會遞延到明年。

商研院指出，國內服務業領先指標自去年3月出現波段高峰後就一路下滑，至12月為止，已連跌9個月，且降速正加快當中；此外，去年10月的股災，也意味貿易戰對國際資金流動、景氣預期心理，已衝擊台灣民眾信心，不穩定的資本市場作用正在擴大當中。

家樂福觀察，景氣變動因素太多，確實影響消費者準備年節的心情，供應商的態度是保守以對，但也樂觀期待1月底至2月初，年節買氣能達顛峰。

(中國時報)

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