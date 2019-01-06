今觀天狗食日 錯過等年底

2019年01月06日 01:09 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

今日上午將出現今年第1次日偏食，氣象局表示，以台北而言，日偏食在今日上午8時0分35秒開始「初虧」，嘉義至台東連線以北地區，只要天氣良好即可見到日偏食現象。而這次包含西伯利亞東部、大陸東北、日本，以及台灣部分地區，均可見到不同程度的日偏食。

在西伯利亞東部可見到約有62％的日面被遮掩，是這次日偏食最顯著之處。台灣正好在日食帶邊緣，本島在嘉義至台東連線以北的地區，尚能見到很小的偏食現象，並以基隆所見的日面遮掩1.6％為最大。外島則以馬祖所見的缺角最大，但也僅遮掩1.8％的日面。

以台北而言，日偏食在明日上午8時0分35秒開始「初虧」，屆時太陽位於東南東方仰角約15度處，可見到日面左上側邊緣逐漸被月面遮掩而出現缺角，之後缺角會再向日面的左側略為擴展。

到8時29分左右進入「食甚」，是此次日偏食缺角最大的時候，太陽左上側約有1.4％被月面遮掩。最後在9時0分50秒，缺角自日面左稍偏上側消失而「復圓」，全部過程約1小時0分15秒。

氣象局說，日食因日面有缺角，古代民間誤認是太陽被怪獸吃掉，故稱這種現象為「天狗食日」。實際上，日食是月球在軌道上公轉運行時，剛好移入地球與太陽之間，造成視線上日面被月面遮掩的天文現象。

氣象局統計，本世紀全球總計會發生224次日食，在台灣可見到41次。今年全球將發生3次日食，包含1月6日日偏食、7月3日日全食及12月26日的日環食，其中在台灣可見到1月6日及12月26日2次日食現象。

此外，台北市立天文科學教育館提醒民眾，日食或一般太陽觀測必須非常注意安全，絕不可在毫無任何保護裝置下用肉眼直視太陽，可能會造成眼睛的永久損傷。必須使用適當減光設備，如日食專用墨鏡或投影方式觀看。

(中國時報)