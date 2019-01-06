插旗印尼 台水擬峇里島建水廠

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中國時報
／台北報導

新南向建水廠跨一步。台灣自來水公司董事長郭俊銘今將帶領A-Team(台灣水資源A級團隊)中的6家廠商飛往印尼，會在當地註冊一家新公司，並洽談印尼東爪哇省的首個小型淨水廠興建案，希望藉此打開名號。後續峇里島也有一座8萬噸淨水廠接觸中，希望委託台水團隊建置。

去年台水與來台參訪的東爪哇省三家自來水廠簽署MOU(合作意向書)，雙方議定先在當地建立一座淨水廠示範區，作為前進印尼市場的灘頭堡。A-Team中的6家公司目前已確定在印尼註冊成立「印尼水務科技公司」，採BOT模式與印尼政府合作。

台水表示，這次飛往印尼，會先敲下東爪哇泗水縣Malang工業區的日供水量3萬5000噸小型淨水場，其投資金額約3到4億，興建工期2到3年。由於該省預算有限，這家印尼子公司會先負責興建，完工後藉由賣水給當地自來水公司(一度約台幣15元左右，未定)，在水費中慢慢回收。

如此初期此案無法賺錢，但台水表示，第一案主要是打響名聲，後續印尼當地有很多淨水廠潛在案源，例如目前已有峇里島一座8萬噸淨水廠正接觸中，有意委託台水團隊規劃興建。

此外，這家新的印尼水務科技公司已取下該縣某處湧泉水取用權，未來要做成包裝水、桶裝水於當地販售，可為這家公司帶來不錯營收。台水表示，目前並未入股這家印尼水務科技公司，由於這6家廠商多是水量計、鑄鐵管設備商，沒有工程背景，因此台水先藉由收取設計代辦費、礦泉水業務收入的10%回饋來參與。

(中國時報)

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