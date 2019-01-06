郭大維卸重擔 盼台大往前走

2019年01月06日 01:09 中國時報 李侑珊 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

新任校長管中閔即將在本月8日就任，台大昨日召開校務會議，為代理校長郭大維最後一次主持，面對台大校長遴選風波終於告終，郭大維態度輕鬆並笑著說，非常高興這件事情告一段落，讓台大可以往前走，而在會議結束時，會場掀起掌聲與感謝聲浪，肯定郭對校務的推動與經營。

台大校長遴選事件一波三折，前校長楊泮池因身陷學倫案辭職後，管在去年1月5日雖獲遴選為台大校長，但又連續爆出赴陸講學、擔任企業獨董等未揭露等事件，遲遲無法就任，郭因此從2017年10月開始代理校長職務迄今長達14個月，郭昨日主持完校務會議如釋重負。

但昨日在校務會議召開同時，有校友發起「堵管」行動，且聚集在傅鐘前抗議，並點名前教育部長葉俊榮、前台大校長陳維昭及管中閔等3名「戰犯」，尤其葉的行為已構成瀆職與圖利犯罪，已經向台北地檢署提告。

對此，郭大維表示，「台大有不同意見的表達，非常的正常，台大只有一件意見才不正常！」管上任後，可能還有爭議發生，校園需要一段時間才可以平靜，相信新校長會解決這些問題。

日前行政院長江宜樺受邀返校演講，遭學生抗議而中斷，校務會議代表師生則在會中針對此事交鋒，台大社科院院長王泓仁強調，請來的學者人選沒有問題，「既然沒有被通緝，就不涉及國家安全」。

(中國時報)