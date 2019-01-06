川普要牆 揚言宣布緊急狀態

2019年01月06日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普揚言，國會不給錢蓋美墨邊界圍牆，他考慮宣布國家進入緊急狀態。（美聯社）

美國聯邦政府局部停擺已邁入第3周。川普總統4日再次召集參眾兩院領袖在白宮開會，惟仍未就撥款法案中興築美墨邊境圍牆的經費達成共識。川普揚言，他已做好「政府停擺數月、甚至數年」的準備，還稱可能會宣布國家緊急狀態，繞過國會建邊界牆。

規避國會監督恐逾職責

川普與國會民主黨領袖再次會面，依然不歡而散。民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西和參議院少數黨領袖舒默離開白宮前指出，川普不願簽署能讓政府重開的撥款法案，堅持一定要有邊界牆的預算。舒默說，川普甚至揚言政府關門可能「數月、甚至數年」，在所不惜。

川普隨後在玫瑰園召開記者會，也證實舒默轉述的話。另有未具名消息人士透露，川普甚至提到政府停擺僵局可能一直持續「到（2020年）大選」。川普堅持要求國會撥款56億美元（約台幣1724億元）築牆，還聲言可能以宣布國家進入緊急狀態的方式，不需國會同意就建邊界牆，「我想要的話就可以做」，但他也強調會先嘗試談判。

共和黨人也看不下去

根據美國《國家緊急法》（NEA），總統在一定情況下，有權宣布國家進入緊急狀態。不過若為了建邊界牆而動用這一權限，規避國會監督，恐有逾越總統職責之嫌。美國廣播公司（ABC）報導指出，川普政府正考慮這種做法，而築牆預算從國防部預算來支應，是選項之一。

參院少數黨領袖舒默表示，除非重開政府，否則談判很難取得進展。對於川普堅持不願在築牆預算上妥協，參院共和黨人也有微詞。參院多數黨領袖麥康奈未參與4日的會談，似乎是作壁上觀。參議員賈德納呼籲應通過撥款法案，讓政府全面恢復運作，「即使法案中未包括川普渴望的邊界牆預算」。

雙方同意在周末繼續就興建圍牆經費談判。白宮將派出副總統彭斯、國土安全部長尼爾森和白宮高級顧問庫許納與國會代表團會面，會議定於美東時間5日早上11時舉行。

女議員忍不住爆粗口

民主黨掌控的新一屆眾院3日開議，當天民主黨籍女眾議員提拉伊布宣誓就職後，放話「將彈劾這個混蛋（motherf***er）」，引爆爭議。對於挨罵「混蛋」，川普4日也回應說，她使用這種措詞「很可恥」，是羞辱了自己和家人。川普還自稱作為總統表現出色，不應該成為彈劾對象。

(中國時報)