美陸７日重啟談判 川普有信心

2019年01月06日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸和美國將於7日在北京重啟貿易談判。美國總統川普4日表示，他有信心雙方能達成協議，結束數月來造成全球金融市場動盪的貿易紛爭。

川普在白宮說：「我認為我們將與中國大陸達成協議。」他還指出，美方正在跟大陸進行「最高層級」的貿易談判。川普說，大陸經濟放緩之際，「我真的認為他們想要」達成協議，「我覺得某種程度上他們必須這樣做」。

美國副貿易代表格瑞希將於7日率領貿易代表團前往北京談判，財政部、商務部和農業部的官員隨行。從美方公布的代表團名單研判，這次談判應是聚焦農產品及能源採購議題。

然而川普指出，他和大陸國家主席習近平早已積極參與相關談判。他說：「我們跟中國進行重大貿易磋商。習主席積極參與，我也是。我們以最高層級處理，我們做得很好。」

有分析認為，北京在這次談判應會做出讓步，而且由於美國經濟表現欠佳，人們開始怪罪川普的經濟政策，他需要平息市場焦慮，華府也需秀出成果。不過，另有分析指出，美方這次派出較低層級的代表團，由此可預期這次的雙邊談判不會有明顯進展。

另外，川普淡化蘋果公司最近發出的獲利警訊，稱大陸經濟成長放緩讓美國處於強勢地位。蘋果本周以iPhone在大陸買氣欠佳為由，下修2019會計年度首季營收預測。

被問到是否擔心蘋果股價，川普回答：「我不擔心。我的意思是說，他們已經漲了很多。」蘋果股價本周下跌約5.1％，2018年累計跌幅7％，但從川普2017年1月上任算起，仍上漲約24％。川普宣稱，iPhone手機在大陸組裝，使大陸成為蘋果公司的「最大受益者」。他向蘋果喊話，要他們公司回美國製造iPhone。

(中國時報)