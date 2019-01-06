美洲13國聲明 不承認委總統新任期

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中國時報
／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜羅將於下周四（10日）展開第2個任期。加拿大及12個拉丁美洲國家政府4日發表聯合聲明，表示不會承認馬杜羅連任委內瑞拉總統的合法性，促請他交出權力，宣稱這是令委內瑞拉恢復民主的唯一途徑。

由加拿大、巴西和阿根廷等美洲國家組成的「利馬集團」，日前在祕魯首都利馬舉行外長會議。祕魯外交部在利馬集團成員國外長會議後發布消息稱，該集團不承認委內瑞拉總統馬杜羅新總統任期的合法性，並要求馬杜羅放棄宣誓就職，將權力暫時移交給委內瑞拉全國代表大會，直到舉行新的民主選舉。

該集團成員國還表示，準備根據委內瑞拉民主和憲法秩序的恢復情況，來重新考慮與該國的外交關係。集團表明，將禁止委內瑞拉高級官員進入他們的國家，以及凍結他們在國外的資產；同時支持向國際刑事法庭控告馬杜羅觸犯反人類罪行。

委內瑞拉外長阿雷亞薩宣稱，「利馬集團」成員國鼓勵在委內瑞拉發動政變。他在國家電視台VTV節目中說，利馬集團就鼓勵在委內瑞拉發動國家政變達成共識，類似事件在美洲地區歷史上從未發生過，該集團企圖不承認民主選出的政府及合法建立的制度。

委內瑞拉政府還批評，「利馬集團」聽命於美國總統川普，企圖煽動政變，嚴重干涉國家主權；明言馬杜羅會按照憲法規定宣誓就任總統。

馬杜羅去年5月以高票勝選連任，「利馬集團」已表明不會承認結果，譴責選舉投票過程未能達到「民主、自由、公正和透明的國際標準」。

(中國時報)

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