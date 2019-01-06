解放軍45人晉升將軍 首艘航母再添2星

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中國時報
林勁傑／綜合報導

進入2019年之際，中共解放軍也新增加了45名少將，將星閃耀。包括陸軍有9位、海軍7位、空軍4位、火箭軍3位，武警部隊新晉少將最多，達22名。其中一大亮點是，本次海軍晉升者中吳宏志與顧正權均是經遼寧艦歷練出來的指揮員，這意味著，大陸首艘航母再誕生2顆將星。

陸媒披露，解放軍陸、海、空、火箭軍4大軍種及武警部隊日前先後舉行晉升少將軍銜儀式。其中，2018年12月23日上午，火箭軍在北京舉行，據中央軍委主席習近平簽署的命令，田慶龍、李順華、高廷欣由大校軍階晉升為少將軍銜。

3天後下午，空軍晉升將官儀式在京舉行，晉升的4名軍官分別是：趙永遠、王洪勳、李偉強及商建亮。接著上月28日，陸軍包括徐慶瑞、丁愛國、趙建宏、迪木拉提．納賽爾、滕安達等升任。

上月29日上午舉行海軍晉升將官軍銜儀式，吳育紅、吳宏志、顧正權、周平飛、呂寶強、賴如鑫及許乃銀等7人晉升為海軍少將。其中吳宏志與顧正權兩位新科少將，曾在遼寧艦服役過。公開資料顯示，吳宏志曾任海軍某新型導彈驅逐艦艦長，2013年9月以航母部隊副司令員身分亮相，去年8月調任海軍福建基地司令員。

另一位則是現任遼寧艦航母編隊政委顧正權，他曾先後擔任艦隊某快艇支隊政委、海軍蚌埠士官學校政委等職。其名言為：「從嚴治軍和關愛士兵是不矛盾的，關鍵就看我們的幹部怎麼去落實。」

此外，本次武警部隊一共22名警官晉升少將警銜。包括武警部隊裝備部副部長柳震、北京總隊副司令員趙東方、安徽總隊司令員王寶音等。

(中國時報)

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