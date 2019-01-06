蘋果技術恐已被陸竊取

2019年01月06日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

受陸美貿易戰影響，蘋果股價跌跌不休，白宮經濟顧問庫德洛再補一槍，稱蘋果的技術或已被大陸竊取，但他並未提出相關具體證據，僅呼籲蘋果等美國企業的高層，應協助總統川普推動對大陸的貿易議程。

面對大陸「竊取」智慧財產權，兩位聯邦參議員於新一屆會期一開議，立刻推出新法案，計畫在白宮成立「關鍵科技與安全辦公室」，抗衡來自大陸的科技威脅，並保護美國重要技術供應鏈。

庫德洛表示，不想過度猜測，但蘋果的技術可能已被大陸盜取，大陸變得非常有競爭力，在這種情形下，必須要有法治保障。竊取智慧財產權、強迫技術轉移一直是美方在貿易戰中對陸方的主要指控。美國代表團下周將赴北京與大陸舉行新一回合貿易談判之際，上述指控格外引人矚目。

庫德洛建議，美國企業高層與大陸接觸時，可以說服他們改革。

另據美國之音報導，參院情報委員會副主席華納（Mark Warner，民主黨籍）和情報委員會成員魯比歐（Marco Rubio，共和黨籍）已提案，在白宮成立「關鍵科技與安全辦公室」，防範大陸等國家竊取美國技術，並保護美國重要科技產業供應鏈。

兩位議員在聲明中，直接點名大陸兩大電信巨擘中興和華為，稱兩公司威脅美國民營部門的供應鏈安全，並警告購買中興和華為產品所帶來的風險。

種種跡象顯示，大陸技術的崛起觸動了美國人民「國家安全」的敏感神經。從華為到5G，從人工智慧到太空探索，從無人駕駛汽車到清潔能源，每個領域都是美陸貿易戰的延伸。

(中國時報)