終結月經貧窮 姊姊妹妹站出來

2019年01月06日 01:09 中國時報 曾文儀／專題報導

英國梅根王妃（中）請大家把結婚賀禮化為愛心捐款，其中唯一一個外國慈善機構，就是在孟買貧民窟提供生理用品的米娜馬希拉基金會 。（摘自huffpost網站）

2015年的倫敦馬拉松，26歲的甘迪吸引了許多人的目光，她的胯下浮現一灘暗褐色的汙漬，而且越跑越加明顯。她在跑完全程後表示，她故意不穿衛生棉。「都21世紀了，女性的月事，該不再是見不得光的事了，對吧」？

褲子被染紅 不是我想要

超過42公里的汗水、體熱、規律擺動往復磨擦，光是衣襪內側的縫線就可以讓人磨出水泡。男性跑者知道要防護重點，免得皮破血流；那女性跑者要如何穩住兩腿之間磨蹭的異物？這是甘迪人生中的第一場馬拉松，她準備了整整一年。一切的努力，難道都要因為不巧撞期的紅潮而付諸流水嗎？

甘迪決定撇開障礙，讓它自在的流。面對網路負評，她不在乎。甘迪希望藉此提醒大眾，女性實在不必羞於面對自身的月事。更重要的是，還有很多女人甚至沒辦法取得安全衛生的生理用品。

月經，真的是一種可以被忘卻、或應該被忘卻的存在嗎？

窮到墊報紙 健康受威脅

英國下議院工黨議員若莉在神聖的議事殿堂，請大家原諒她遲到半小時。這位蘇格蘭小姐透過麥克風告訴議長和同僚，「我的經期來了。這事讓我在這星期花掉了25鎊（約台幣990元）。」她故意提高音量表示，英國女人平均一年要花500鎊（約台幣2萬元）來應付月經，「很多人負擔不起啊。」

即便富裕如蘇格蘭、紐西蘭，還是有女學生每個月都得缺課幾天、還是有女性工作者時候到了就得休假。因為她們窮得買不起生理用品，只好把自己埋在家裡。也有為生活所迫的女性，冒著感染致命的風險，拿舊襪子或舊報紙搪塞，甚至重複使用生理用品。這種現象被稱為「月經貧窮」，這難以啟齒又讓人無法忘記它的存在的困境，逐漸在公領域得到重視。

月經平等權 理應獲保障

開始有人主張「有尊嚴的應對經期」，是女性應有的權利。美國女權運動者更在公眾論辯場域，拋出「月經平等」概念：女性取得生理用品的途徑，應受保障，不論她身處牢獄或國會山莊。

紐約州民主黨眾議員馬龍尼貼心為女性員工和來賓準備生理用品。他拿這筆37.16美元（約台幣1,150元）的支出去報帳，在共和黨占多數的眾議院行政委員會被打了回票，不給核銷。這位男士氣到了。他跟力推月經平等的同黨同儕孟昭文，聯名致信共和黨籍眾院議長萊恩：「你們提供廁紙，我們鼓掌叫好。能不能拜託你們，再進一步，提供生理用品給需要的人？」

蘇格蘭學校 首創免費用

蘇格蘭在這方面的腳步更快。政府拿出520萬英鎊（約台幣2.05億元），從2018年9月起，供各級學校免費提供生理用品──這可是全球首見的創舉。

「富裕如蘇格蘭，殊難接受竟然有人還得想方設法的取得基本衛生用品，」社區及地方政府事務大臣坎貝兒在聲明中如此表示。此舉在英國激起漣漪效應。各地都有政客跳出來，打算推動類似的計畫。在愛爾蘭，工黨發言人甚至宣稱，這樣的福利應該及於低收入女性。

在紐西蘭，民間團體發起各式活動，呼籲懷孕準媽媽捐出尚未拆封的全新的生理用品、為學校女孩們準備免費的「粉紅箱」；大型連鎖超市Countdown更宣布，旗下自有品牌的生理用品，全面降價，最高降幅達到五成。

(中國時報)