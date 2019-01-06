棉棉的吶喊！不要課我姨媽稅

2019年01月06日 01:09 中國時報 曾文儀／綜合報導

還在賺棉棉稅？風向變囉

紐西蘭鯨魚灣中學的一道社會學習題，讓兩個女學生，決定要改變她們「認為需要改變的政策或法令」。17歲的威爾考克和賈可布發起連署，請求國會免除對女性生理用品課徵15％的貨物及服務稅（GST）。威爾考克認為這個議題很重要：「女性竟然會因為經濟上無力負擔，而對與生俱來的生理機能感到困窘。」

紐課15％ 澳爽快廢除

有人算過，紐西蘭女人一生中，為了購買生理用品而付出的貨物稅，高達2400紐幣（約台幣5萬元）。這稅負間接的讓身陷「月經貧窮」的女人，陷得更深。

儘管紐西蘭成立了稅務工作小組，全面檢視他們引以為傲、幾乎一網打盡的現行貨物稅制，但是主其事者明白表示，即便小組最終能夠做成豁免生理用品的建議，任何實質進程，仍待下一任內閣開展。比較可行方法，或許是以社福津貼來顧全基本需求。

2018年10月3日，是許多澳洲女性歡慶勝利的一天。地方首長無異議通過聯邦政府提案，同意免除加諸於生理用品的10％貨物稅，一年合計將減少約2100萬美元（約台幣6.48億元）地方稅收。從2019年1月1日起，澳洲女性購買衛生棉、棉條、月亮杯、生理褲等防漏商品，再也不必負擔額外稅金。這場勝利得來不易。

保險套免稅 護墊為何要

女人怎麼能不生氣？在澳洲，基於衛生考量，保險套和潤滑劑向來免徵貨物稅。時任衛生部長的伍錐吉為強化對生理用品課稅的正當性，在訪談中表示，沒有防疫功能的產品，就該課稅：「保險套可以預防疾病。可我倒不知道月經也算一種病。」

面對法國民眾要求減稅的聲浪，2015年時任預算部長的艾克特悍拒將生理用品改列必需品的預算修正案：因為男性衛生用品沒有要減稅，那男人買刮鬍膏、就得付加值稅，不就很不公平？

對生理用品課徵貨物稅消費稅不管什麼稅，意味從稅吏的角度來看，衛生棉不同於衛生紙、不比尿布，並非生活的「基本必需品」，所以是「奢侈品」、所以要課稅──歐盟就是這樣定位生理用品在稅制中的性質。反對者指稱，生理用品的價格被種種稅負墊高，是一種不公平的性別歧視。美國女權運動者一再質問：究竟為什麼威而剛不課銷售稅？

生活必需品 不只衛生紙 平均一個女人生命中，有將近7年的時間是處在經期當中。月經是不可選擇的生理現象，購買或使用生理用品，難道不是不可避免的需求嗎？對生理用品課稅，是不是就等於課「月經稅」？

再看英國稅制，不只臚列基本糧食等好多種免稅的「必需品」，就連書報雜誌也基於「對社會具有良性影響」而得以免稅。雖然現行5％稅率已經是全歐盟最低，女性主義者必除之而後快。只不過英國礙於歐盟規定，無法逕自取消這條稅，鬧得這事還意外成為脫歐派的助攻論點。

(中國時報)